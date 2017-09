1-O

El director d"El Vallenc" investigat com a col·laborador del referèndum

El director del setmanari 'El Vallenc', Francesc Fàbregas, s'ha negat a declarar aquest dissabte davant la Comandància de la Guàrdia Civil a Tarragona on ha estat citat, després que els agents del cos hagin escorcollat aquesta tarda la redacció del mitjà a la recerca d'informació sobre els preparatius de l'1-O. A la sortida, l'advocat de Fàbregas ha manifestat que el seu client ha és investigat per desobediència, prevaricació i malversació. Cal remarcar que a la comandància s'han concentrat un centenar de persones per donar-li suport.

Tot i que és investigat, Fàbregas ha manifestat el seu agraïment pel suport rebut "Avui ha estat un dels dies més difícils dels 29 anys que portem fent el nostre diari, un diari local i comarcal. Veure tanta gent que t'estima i està al teu costat donant-te suport va molt bé. Veus que no estàs sol, i això és el que importa."

Julian Assange, fundador de WikiLeaks, ha escrit un tuit fent referència als fets d'"El Vallenc" on qualifica l'actuació de l'Estat Espanyol d'escandalosa: Espanya acusa l'editor del diari català per donar suport el referèndum d'independència de Catalunya l'1 d'octubre. Assange afegeix que el poble català té dret a l'autodeterminació. Els arrestos només unifiquen i enforteixen.

Per la seva banda, el diari The New York Times parla en un article referent a Catalunya i el procès català de l'entrada de la guàrdia civil a "El Vallenc" i a l'imprenta de Constantí i explica que les incursions policials espanyoles pretenen frenar el vot independentista català.