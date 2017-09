11-S

El Casal i l'ANC Catalunya Nord organitza autocars per participar a la Diada del Sí

L'11 de setembre, com cada any, els nord-catalans participaran als actes de commemoració organitzats per l'ANC. Enguany és la DIADA del SÍ

L'ANC Catalunya Nord i el Casal de Perpinyà han organitzat autocars que sortiran de Perpinyà a les 9:00h (amb parada al Voló a les 9:30h). El cost és de 15 euros/persona.

Cal enregistrar una inscripció per a cada una de les persones. Tel. 04 68 55 47 90 o elcasalperpinya@gmail.com