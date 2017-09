Referèndum

El “bus de l’estelada recorre diversos pobles dels Baix Llobregat

Segons informa Llobregat.digital, l’ ANC ha organitzat una ruta els dies 8, 9 i 10 de setembre del vehicle amb l’ objectiu d’ esperonar a la participació de cara a la Diada i amb la vista posada al referèndum de l’ 1 d’ octubre.

La ruta començarà el divendres 8 a partir de les 18:00, en concret a les poblacions de Corbera, La Palma, Cervelló, Vallirana i Cornellà. El bus retornarà a la carretera el dissabte 9, en aquest cas a partir de les 11:00 fent un recorregut durant tot el dia, visitant els municipis de Sant Just, Esplugues, Molins de Rei, Sant Esteve Sesrovires, Martorell, Abrera, Olesa, Esparreguera, Sant Andreu, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i finalitzarà a Sant Boi.

Diumenge 10, la ruta serà matinal, començarà a les 10:00 i visitarà les localitats costaneres del Baix Llobregat com, Viladecans, Gavà, Castelldefels i El Prat. No hem pogut recopilar les dades d’ horaris concrets, però interessats e interessades es poden posar en contacte amb la secció local de l’ ANC per saber aproximadament el pas del bus per la seva localitat.