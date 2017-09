Rèpliques de webs

Drets considera el cas del jove de Burjassot un clar exemple de vulneració de drets fonamentals

El col·lectiu de juristes Drets ha denuncia la vulneració de drets fonamentals en el cas del jove de Burjassot a qui es va escorcollar el domicili i confiscar material el passat divendres dia 22 de setembre, acusat d’un delicte de desobediència per replicar la web del referèndum. Concretament, van ser vuit policies els que es van presentar a casa del burjassoter i la seva família per dur a terme l’escorcoll. Posteriorment, el noi va rebre una trucada de la Unitat de Delictes Informàtics de Madrid, on li oferien col·laborar amb ells per desmantellar la web del referèndum, afegint que “així no tindria més problemes”.

L’advocat que porta el cas, Ricard Cano, –lletrat que forma part del dispositiu engegat per Drets–, afirma que no es pot acusar al noi d’un delicte de desobediència, ja que es tracta d’un jove de 21 anys que no ha rebut cap ordre i no ostenta cap càrrec públic. A més, –afegeix– la reproducció de pàgines web no és un delicte. D’altra banda, Cano al·lega que s’han vulnerat drets fonamentals de l’acusat com el dret a la inviolabilitat del domicili, el dret a la llibertat d’expressió i el dret a la informació, així com el secret de correspondència i comunicacions, en el marc d’un procediment que podria constituir un delicte de prevaricació per part de la titular del jutjat que instrueix la causa.

En l’escrit que ha presentat l’advocat aquest matí al Jutjat d’Instrucció número 4 de Paterna, València, es reclama la devolució immediata dels tres discs durs i el mòbil de l’acusat, facilitant les claus d’accés als seus comptes de correu electrònic i xarxes socials que els funcionaris de la policia han canviat, i es demana el sobreseïment de les diligències. Diligències a les quals no ha tingut accés la defensa de l’acusat, fet que suposa una nova vulneració de drets fonamentals.

Paral·lelament, divuit persones més han estat citades a declarar per replicar la web del referèndum, a Mallorca i Catalunya, una citació que han rebut de mans d’uns agents de la policia que en la majoria dels casos han indicat que la investigació formava part de les actuacions d’instrucció dutes a terme pel Jutjat de Paterna –cosa que el Tribunal Superior de Justícia de València i el mateix Jutjat d’Instrucció 4 de Paterna han negat–. La defensa de la immensa majoria d’aquests citats també s’està duent a terme per part d’advocats que formen part de l’operatiu engegat per Drets.

En aquest sentit, els advocats de Drets denuncien irregularitats en aquestes citacions, ja que en cap cas s’han posat en coneixement d’un jutge, ni s’ha informat als acusats de quin delicte se’ls acusa ni quines investigacions s’han dut a terme. Aquest desconeixement causa, segons Drets, una situació de greu indefensió en haver-se infringit totes les garanties processals.