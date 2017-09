Desaparicions forçades

El 28 d'agost és el dia internacional dedicat a les persones desaparegudes. Aquests dies s'ha intensificat a tot el món la campanya per l'aparició amb vida de l'activista maputxe Santiago Maldonado, desaparegut fa un mes a Argentina.

La darrera vegada que es va veure Maldonado va ser l'1 d'agost en una protesta per unes terres a la Patagònia de la comunitat Maputxe. Hi ha molts testimonis que varen veure com el va detenir la Gendarmeria argentina.

Des de la seva desaparició, diverses entitats i organitzacions internacionals, partits polítics i les Nacions Unides han reclamat explicacions al govern argentí, però de moment el govern de Mauricio Macri no les ha donat.

Esperam que Maldonado aparegui viu ben aviat.