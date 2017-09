La Crida-CUP reclama a l'Ajuntament de Granollers una condemna explícita dels atacs comesos pels aparells de l'Estat

La Crida-CUP reclama a l'Ajuntament de Granollers una condemna explícita i sense pal·liatius dels atacs comesos pels aparells de l'estat contra els drets i llibertats del poble català

Davant la persecució judicial i policial de les llibertats fonamentals per part dels poders de l'Estat, des del grup municipal de la Crida per Granollers-CUP hem presentat una moció en defensa dels Drets Fonamentals i el Referèndum. La moció, recull també totes les demandes del manifest «A Granollers pels Drets Fonamentals i el Referèndum».

En defensa dels drets universals de llibertat d'opinió i expressió d'idees, d'informació, de manifestació, de reunió i de participació política, i tenint en compte que els Drets Humans fonamentals estan per sobre de qualsevol marc jurídic, hem proposat al Ple els següents acords:

1. L'Ajuntament de Granollers no serà còmplice de la persecució judicial i policial de les llibertats fonamentals del Poble Català.

2. L'Ajuntament de Granollers, amb el seu Govern al capdavant es compromet amb els Drets Humans fonamentals a la ciutat, exercint una defensa explícita de la llibertat d'opinió i expressió d'idees, de manifestació, i de reunió i del dret de participació política, desatenent qualsevol petició, provingui de la instància que provingui, que vulneri aquests drets fonamentals.

3. L'Ajuntament de Granollers condemna explícitament i sense pal·liatius els atacs comesos pels aparells de l'estat espanyol contra els drets i llibertats del poble català.

4. L'Ajuntament de Granollers posarà a disposició de la ciutat tots els equipaments habituals en conteses electorals. Cap partit polític ni govern pot segrestar uns espais que no són seus sinó del conjunt de la gent de la ciutat.

5. L'Ajuntament de Granollers fa una crida a la gent de Granollers a estar preparada per a respondre a les prohibicions i repressió, mitjançant la mobilització col·lectiva en defensa dels propis drets. A aquest efecte us convidem a participar de les activitats que s'organitzin a la ciutat i a sumar esforços per tal d'impedir la vulneració de drets fonamentals com la suspensió d'actes, la persecució de l'exercici de propaganda política, o el dret a vot.