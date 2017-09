Coscubiela, “heroi” per un dia als mitjans conservadors

Capçaleres habitualment molt crítiques amb l’esquerra lloen el portaveu de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela, per la seva intervenció d’ahir al Parlament. Els diputats del PSC, PP, C’s i alguns de CSQP el van aplaudir a peu dret.

L’heroi inesperat, per El Español

La crònica parlamentària que publica el digital de Pedro J. Ramírez qualifica el discurs de Coscubiela de “consideracions generals sobre la naturalesa de la democràcia que, tot i que òbvies, en l’actual context polític català van sonar gairebé revolucionàries”. L’article es titula “Coscubiela, l’heroi inesperat que defensa el seu fill davant de l’independentisme”. El text recorda les discrepàncies del diputat amb els grups que ahir el van aplaudir, com PP i Ciutadans, i els seus discursos “respectuosos però aspres” al Congrés dels Diputats.

L’ABC destaca l’aplaudiment de PP i C’s

El rotatiu destaca com diputats de la bancada de l’oposició “anaven aplaudint alguns dels dards que Coscubiela llançava contra la majoria independentista”. També explica com els membres de Ciutadans, PSC i PP, així com alguns del seu grup, s’han posat drets quan ell ha parlat del seu fill.

Crónica Global ho qualifica de “lliçó de democràcia”

Un article de Xavier Salvador afirma: “Amb la legitimitat que dóna haver discrepat en moltes ocasions de les seves postures, ahir va fer una autèntica demostració de talant liberal”. Elogia el “repàs” que va fer a Puigdemont i explica com Coscubiela va recordar els seus pares i el seu fill. “Potser és perquè la història personal del diputat li dóna prou seguretat perquè les hordes independentistes no puguin acusar-lo de repressor, fatxa, feixista o qualsevol altre epítet dels que utilitzen els nacionalistes radicals per descriure el discrepant.” Fins i tot s’atreveix a suposar què pensa Coscubiela però no diu: “Ho va fer bé, va demostrar aplom, sap que els seus oponents estan en fals i es va abstenir de dir allò que segurament pensa: que els veritables fatxes són els que amb la seva actuació poc democràtica, totalitària i irrespectuosa amb els drets dels altres s’han obstinat a imposar a tot un país la seva visió particular del futur col·lectiu”.

El País compara Coscubiela amb Unamuno

Fins i tot El País es desfà en elogis cap a la intervenció del portaveu de CSQEP. Antonio Elorza la qualifica en un article d’“inoblidable moment de lucidesa i honestedat” i evoca les “inequívoques ressonàncies unamunianes” del discurs.