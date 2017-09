#novullpagar!

Concentració per rebutjar la decisió judicial "polititzada" de suspendre el rescat del túnel de Sóller

Desenes persones s'han concentrat aquest matí a l'entrada del túnel de Sóller per reivindicar la gratuïtat que avui havia d'haver-se fet efectiva i que ha quedat paralitzada per una mesura cautelarísima dictada per un jutjat que va suspendre temporalment el rescat de la concessió.

Entre els concentrats hi havia representants de la plataforma "#novullpagar!", de l'Associació de Veïns de Bunyola, així com els alcaldes de Sóller i Bunyola, Jaume Servera i Andreu Bujosa respectivament, que han criticat la decisió judicial que han qualificat de "injusta i sense fonament". Apuntenten també que el jutge va actuar "en benefici de l'empresa concessionària i en contra de l'interès general".

El concentrats van animar al Consell a seguir en el procés per rescatar la concessió per acabar amb una "discriminació" per als veïns de Sóller i Bunyola.