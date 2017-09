Referèndum

Concentració davant d'Hisenda de Xàtiva per la llibertat dels pobles

L'Ateneu Popular de Xàtiva convoca una concentració el proper divendres 29 de setembre a les 20.00h davant d'Hisenda de la ciutat.

Amb l'objectiu de mostrar la seva solidaritat amb "el poble de Catalunya que vol votar en el referèndum de l'1 d'octubre per exercir el seu dret a decidir sobre el seu futur, i que estan patint la repressió més ferotge per defensar-lo".

Amb aquesta convocatòria, l'Ateneu també vol reivindicar l’exercici actiu del dret a l’autodeterminació, "el qual entenem com un dret no negociable i que s'expressa de forma individual i col·lectiva. L’autodeterminació implica la capacitat per decidir-ho tot sobre tot i entre totes, i s’ha de concretar en la pràctica d’una sobirania real a tots els nivells: política, sí, però també una sobirania que ens permeta decidir sobre els elements fonamentals de la vida: les cures, l'alimentació, l'habitatge, l'energia, la cultura i un llarg etcètera".