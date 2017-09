Comunicat en suport a les direccions amenaçades per l’Estat

A data d’avui, el delegat del regne d’Espanya, sense cap competència educativa, ha enviat un document intimidatori a les direccions dels centres públics de Catalunya en què els amenaça si en els seus centres es realitza el referèndum de l’1 d’octubre atesa la teòrica il·legalitat.

Entenem que aquesta carta forma part de la guerra psicològica que emprèn l’estat contra la voluntat de la societat catalana de decidir el seu futur. En l’estat d’excepció a què sotmet, sense declarar-lo, el govern del Partit Popular, a les institucions catalanes, sembla que qualsevol acció val per sabotejar el Referèndum que sobiranament ha aprovat el Parlament de Catalunya, amb la contradicció que la pròpia legislació espanyola no prohibeix celebrar aquesta fórmula de participació popular.

Volem recordar que aquestes amenaces no es corresponen amb el principi jeràrquic de la funció pública segons la qual, cada representant de cada institut o escola només pot rebre ordres dels directors de serveis territorials o de la seva Consellera. Que la Generalitat és l’administració que gestiona els centres educatius, i que només el Departament d’Ensenyament pot donar instruccions precises sobre què poden fer o què no les direccions dels centres i els professionals que hi treballen.

Denunciem els comportaments antidemocràtics i deslleials que en aquests dies estan protagonitzant els responsables polítics, judicials i policials del Gobierno espanyol, i els seus intents de fer por a la seva ciutadania per impedir l’exercici de la democràcia i els drets fonamentals.

Recordem que, contràriament a les seves declaracions, el principi d’autodeterminació està reconegut per la legislació catalana, i també de manera implícita, a partir del reconeixement dels tractats internacionals que emanen de la pròpia constitució espanyola. De manera il·legítima s’està tractant de conculcar els drets individuals i col·lectius en una deriva antidemocràtica més que preocupant.

Des d’USTEC·STEs expressem tot el nostre suport i solidaritat a les direccions dels instituts i escoles públics, titularitat de la Generalitat de Catalunya o dels Ajuntaments que han cedit els seus locals, i reiterem un cop més la nostra fidelitat a les institucions catalanes i als principis de democràcia i autodeterminació.

USTEC·STEs IAC, 22 de setembre del 17