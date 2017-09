Comunicat de rebuig a l’estat d’excepció encobert del govern del PP i en defensa del Referèndum: cap a la Vaga general

No et limites a contemplar

aquestes hores que ara vénen,

baixa al carrer i participa.

No podran res davant d’un poble

unit, alegre i combatiu.

Vicent Andrés Estellés



En primer lloc, i davant la il•legal i il•legítima ocupació de diversos departaments de la Generalitat i les detencions que estan realitzant forces policials i militaritzades espanyoles, sumat a la persecució a càrrecs electes i treballadors i treballadores del sector públic i privat, a la ocupació de mitjans de comunicació i impremtes, a la prohibició d’actes i la requisa de materials pel referèndum volem condemnar aquest estat d’excepció encobert, dut a terme pel govern del PP i els seus aliats.

Des de la IAC pensem que cal donar una resposta a l’alçada de la gravetat del moment, en contra de la repressió i en la defensa dels drets democràtics i civils, de la sobirania del poble català i del seu dret d’autodeterminació. Ara és l’hora de l’activació popular, per això cridem al conjunt de treballadors i treballadores a seguir defensant el nostre legítim dret a votar aquest 1 d’octubre, a defensar la democràcia i a solidaritzar-se i situar-se al costat de les persones objectes de la repressió i de les institucions catalanes.

Volem deixar molt clar que, no acatarem aquest cop d’estat intolerable tancant-nos a casa, i per tant:

– hem convocat al conjunt del moviment sindical, social, cultural i polític català a una assemblea demà per plantejar una sèrie de mobilitzacions que incloguin la vaga general i social a Catalunya.

– Durant el dia d’avui realitzarem els tràmits administratius necessaris, amb la intenció de garantir la possibilitat que es pugui convocar una vaga general a si el govern de l’Estat impedeix que es faci el referèndum. En defensa dels drets i les llibertat de la gent treballadora.

Volem afirmar, també, que el món del treball, que els explotats i els precaris, sempre hem estat a la lluita en contra de les injustícies socials i les agressions als drets individuals i col•lectius més bàsics, i en aquest sentit aquesta vegada també hi serem. Per defensar el dret d’autodeterminació i també per plantejar una proposta en clau constituent des de baix a l’esquerra concretada amb la carta dels drets socials de Catalunya.

Per acabar fem una crida internacionalista i a la solidaritat dels treballadors i treballadores de la resta de pobles perquè ens acompanyin en aquest desafiament per la democràcia, la justícia social i la llibertat.

Per la democràcia, per la mobilització popular, pel referèndum i per la justícia social:

ara és l’hora de la classe treballadora!

ara és l’hora del poble!

Barcelona, 20 de setembre de 2017

INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA (IAC)