Clatellot planetari de Wikileaks a El Periodico ‘El director Enric Hernández, hauria de dimitir’

La cara visible de Wikileaks, Jualian Assange demana la dimissió d’Enric Hernández via Twitter. Considera que hauria de dimitir perquè “ha intentat enganyar l’opinió pública”.

La portada d’avui de ‘El Periódico’ segueix portant cua. No només ha generat una roda de premsa d’urgència del departament d’interior i els Mossos, on el major Trapero ha fet petit el director del rotatiu unionista, sinó que també Wikileaks i Julian Assange han denunciat la manipulació del diari dirigit per Enric Hernández fins al punt de demanar-ne la dimissió.

El director d’El Periódico, Enric Hernández, que és la persona que ha posat la signatura a la notícia, ha anat a Catalunya Ràdio on Mònica Terribas l’ha entrevistat. Entrevista que lluny d’aclarir els dubtes sobre la veracitat del document publicat, ha posat en evidència totes les contradiccions del director i ha augmentat encara més els dubtes sobre la veracitat del document, vist que Hernández es contradiu diferents vegades a l’hora d’explicar d’on li prové la informació, quan prova de desmentir que tenia la intenció de desprestigiar la Policia de Catalunya.

El Periodico s’ha destacat per denigrar la política exterior del govern català, dient que allò que passa a Catalunya no importa ningú a l’exterior, clàssic discurs que unifica tot l’espanyolisme militant i recalcitrant.

Dins la campanya de difamació engegada pels mitjans espanyols i unionistes, atacar la Policia de Catalunya era un objectiu primari, El Periodico vist el fracàs anterior i la relació intensa creada entre el poble de Catalunya i la seva policia, ha intentat una segona vegada atacar els Mossos, utilitzant la mateixa tècnica, portant a la llum publica un document de clar estil d’elaboració dels serveis espanyols, mal redactat, amb faltes d’ortografia i sense cap font fiable que garanteixi la procedència.

A desmentir-lo no ha estat només la mateixa policia catalana i el govern català, un clatellot planetari a la incompetència i la manipulació els ha arribat de la persona que gaudeix de més credibilitat en el moment que parlem de documents dels serveis secrets, especialment d’aquells de la CIA.

Julien Assagen ha demanat la dimissió del director del Periodico per clar intent de manipulació, de l’opinió publica. Enric Hernández si tingués un mínim de dignitat, hauria de dimitir, no ho farà, està posat en aquella cadira per mentir i manipular, per tant ara li proposem una nova via de recerca miri de conèixer quants milions paga la Generalitat a Wikileaks, segur que tornarà a rebre un altre clatellot, aquesta vegada galàctic, com els seus amos.

El missatge d’Assange ha arribat després que WikiLeaks considerés que la suposada informació publicada al diari de la CIA podria ser una falsificació pels “errors bàsics” de l’informe.