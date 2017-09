Per la Ruptura

Catalunya assumeix la seva sobirania amb l'aprovació de llei del Referèndum

El Parlament ha aprovat aquest dimecres la llei del Referèndum amb els vots de JxSí i la CUP. Els diputats de CSQP s'han abstingut, mentre que els de Cs, PSC i PP amb marxat de l'hemicicle. Amb aquesta aprovació, el Parlament assumeix la seva sobirania i abandona l'autonomisme.

El debat s'acabat amb els diputats cantant 'Els segadors, però cal remarcar la diputada de CSQP Àngels Martínez s'ha aixecat de l'escó per retirar les cinc banderes espanyoles que els diputats del PP havien deixat al seu escó al costat de cinc senyeres que sí que s'han mantingut a l'hemicicle.

Tot això s'ha cuinat en una jornada, que ha durat gairebé 12 hores, plena d'incidències generades per l'oposició amb l'objectiu de posar pals a la roda i guanyar temps perquè l'estat iniciés el camí de les vies repressives que va anunciar per bloquejar la celebració del referèndum.

El Parlament "comença a desbordar el límit del règim del 78"

Per a la diputada de la CUP-CC Anna Gabriel "avui passem de l'autonomia a la sobirania. No és qualsevol pas ni és qualsevol llei", i ha traslladat a partir d'ara la responsabilitat sobre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, pel que fa a la celebració del referèndum, tot dient que "no tinguin cap dubte que la gent assumirà la seva i anirà a votar".

Record per a Muriel Casals

Lluís Corominas de JxSí , ha remarcat que "avui comença tot" i ha tingut paraules de record per a Muriel Casals. "Premem amb el cap ben alt el botó del 'sí', amb l'orgull de votar un 'sí' a la democràcia, un 'sí' al nostre futur i un 'sí' a una Catalunya lliure i independent".

Visualització de la divisió a CSQP

Els diputats Lluís Rabell i Joan Coscubiela han impedit que el diputat de la coalició Joan Giner pogués compartir els minuts per exposar la seva valoració sobre la llei. Davant d'aquest fet Joan Josep Nuet afí a Giner, ha abandonat el ple. Rabell en la seva intervenció ha reconegut que s'ha arribat aquesta situació pel bloqueig de l'Estat, però també ha manifestat que les maneres com s'han fet les coses per aprovar aquesta llei no han estat les correctes.