lluita institucional

Capgirem Vic demana que el PDCAT i el PSC paguin l’IBI dels seus locals

Capgirem Vic ha presentat al ple de dimecres vinent, dia 13 de setembre, una moció perquè l’Ajuntament insti en els propers 10 dies als dos partits polítics que actualment es beneficien de l’exempció de l’IBI que renunciïn voluntàriament a aquesta exempció. Els dos partits que actualment no estan pagant l’IBI dels seus locals són precisament els dos partits de govern de l’Ajuntament, PDECAT i PSC, amb locals al carrer Bisbe Morgades –on hi havia hagut l’antiga Convergència- i a la rambla Josep Tarradellas, respectivament.



En la moció de Capgirem Vic es recorda que l’IBI és un impost universal sobre la propietat de béns i immobles i que tothom està obligat a pagar-lo segons les seves propietats. També que és una de les fonts principals d’ingressos municipals, representant al voltant del 40% dels ingressos en impostos de la ciutat, suposant uns ingressos del voltant de 12 milions d’euros. L’IBI és l’impost directe que paga més gent i a través del qual més es recapta, i per això, també és un impost fonamental per poder dur a terme polítiques socials de redistribució de la riquesa.



L’exempció de pagar l’IBI pels seus locals es remunta als primers anys de la transició de la dictadura franquista a l’actual sistema de democràcia representativa de l’Estat espanyol, per tal de facilitar la implementació de les organitzacions polítiques en un context advers. Al cap de quatre dècades, però, el context ha canviat i aquesta exempció per a partits polítics ja no té cap mena de justificació objectiva.



Actualment, els partits polítics ja disposen de diverses fonts d’ingressos, moltes d’elles amb diner públic. Sense anar més lluny, a Vic es va aprovar a principis d’aquesta legislatura una dotació econòmica mensual de 237,50 euros per grup municipal, a més de 95 euros per cada regidor. A part d’aquests ingressos directes, els partits polítics solen rebre una part de les dietes que els seus representants reben de l’administració, a més de nombrosos ingressos d’altres administracions, com ara consells comarcals, diputacions o el Parlament.



La petició de Capgirem Vic s’emmarca en el compromís assumit per l’equip de govern amb el nostre grup en l’aprovació dels pressupostos de 2016 de recuperar un 10% o mé del total de les exempcions de l’IBI que es donaven a la ciutat. També a proposta de Capgirem Vic el passat 6 de juliol de 2017 es va aprovar una moció per a la creació d’un protocol de revisió sobre les exempcions en l’IBI.



Capgirem Vic pressuposa bona voluntat per part de tots els partits democràtics en el bon funcionament de la ciutat i en la voluntat de l’equip de govern d’aconseguir dotar-se del màxim de recursos per a la ciutat.



D’aquí que, a part de demanar que en els propers 10 dies el govern de la ciutat instit als dos partits polítics que actualment es beneficien de l’exempció de l’IBI, PDECAT i PSC, a que hi renunciïn voluntàriament i que faci pública la resposta d’aquests, també es demana que tots els grups municipals del consistori es comprometin a renunciar a l’exempció, encara que en l’actualitat no en gaudeixin, i per tant, també es comprometin a no sol·licitar-la en un futur.