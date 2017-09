1-0

Boya: "Això no va només de democràcia... és un referèndum d'autodeterminació per proclamar la República"

El discurs de la diputada de la CUP, Mireia Boya ha estat el més contundent, dient que això no només va de democràcia, "això és un referèndum d'autoderterminació de Catalunya per proclamar la República. També ha dit que a partir de diumenge construïm els Països Catalans.

Una avinguda de Maria Cristina plena ha donat per acabada la Campanya pel Sí en un acte transversal i molt musical.

Després de dues setmanes amb centenars d’actes organitzats arreu del territori, Barcelona ha viscut aquest vespre l’acte final de campanya unitària pel Sí. Milers de persones han omplert l’Avinguda de Maria de Cristina, just davant de les Fonts de Montjuïc. En total, una desena d’actuacions musicals, d’entre les quals el retorn excepcional d’Obrint Pas, però també les actuacions de Sopa de Cabra, Mazoni amb Judit Nedermann, o l’emocionant cant de l’Alegria, entre moltes d’altres.

Més de 200 periodistes internacionals s’han acreditat per aquests dies, fet que demostra l’interès creixent del referèndum, malgrat els intents de l'Estat per prohibir-lo. L’acte ha començat enllaçant imatges del concert de Lluís Llach al Palau d'Esports de 1976 amb l'aparició del cantautor a l'escenari, amb la interpretació de l’Estaca, que ha rebut un sonor aplaudiment, i ha recordat que tot això “no va contra ningú”, sinó que és una qüestió de “dignitat i justícia”.

L’acte ha comptat amb la presència política de Marta Pascal, del PDeCAT; Marta Rovira, d’ERC; Mireia Boya, de la CUP; Albano Dante Fachin, de Podem; Jaume Asens, de Catalunya en Comú; Joan Josep Nuet, d’Esquerra Unida i Alternativa; Antoni Castellà, de Demòcrates de Catalunya i Magda Casamitjana, del Moviment d’Esquerres.

Puigdemont: “Avui ja hem guanyat”

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dit que veient tota la gent concentrada a Barcelona i també arreu del país, ja s’ha guanyat. Tot i això, ha recordat que la victòria “definitiva” s’haurà d’assegurar el proper diumenge. Puigdemont ha posat en valor la capacitat del poble de Catalunya per superar les dificultats, motiu pel qual s’ha pogut arribar fins a la situació actual.

El President de la Generalitat ha mostrat també la seva voluntat d’acabar amb el procés per poder començar amb el progrés, “social, econòmic, cultural i nacional”. Finalment, ha apostat per un país on no es censuri internet ni on s’amenaci per posar pancartes per demanar votar. En definitiva, un país on la gent s’hi pugui emmirallar i reconèixer, “amb tots els seus defectes i virtuts”

Per la seva banda, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha volgut agrair el compromís de la gent, especialment durant els dies en què membres del Govern van ser detinguts. “Gràcies per totes les cançons que van sentir des de dins les cel·les”, ha agraït. Precisament, Junqueras s’ha referit al dia 20 de setembre com el dia que “ho va canviar tot” i ens va fer entendre que “la nostra causa és la causa de la democràcia, de la llibertat, de la justícia i de la dignitat”. Finalment, ha dit que amb la superació de la por comença el camí de la llibertat, i ha demanat a la ciutadania que persisteixi, amb “serenitat i amb fermesa”.

Sànchez: “Estem més vius que mai”

Jordi Sànchez, President de l’Assemblea Nacional Catalana, ha dit que la ciutadania està amb molta energia. “Estem més vius que mai”. Dimecres passat, després de les detencions de membres del Govern, aquest país va demostrar al món que la revolta democràtica “anava de debò”, i que va ser llavors quan es va començar a guanyar allò que diumenge es demostrarà a les urnes. “Estem decidits a demostrar davant del món que no farem cap pas enrere”, ha dit.

Sànchez ha encoratjat la gent a gaudir del moment de dipositar la butlleta a l’urna el proper diumenge, i ha enviat un missatges als cossos policials espanyols: molts dels que aniran a votar segurament son familiars d’alguns dels policies, per això els ha demanat respecte perquè quan rebin l’ordre de desallotjar diumenge tinguin “dignitat” de pensar en els seus fills i mares, que també volen la democràcia. “No som delinqüents, sinó ciutadans que volem votar”, ha conclòs.

Finalment, ha animat la gent a votar per evitar que mai més es tornin a limitar drets bàsics de cap persona ni a Catalunya, ni a Espanya ni Europa. “Serem allò que vulguem ser. Ara o mai!”.

Al seu torn, Jordi Cuixart, President d'Òmnium Cultural, ha animat la gent a protegir els col·legis de tot el país, i diumenge a omplir-los “d’armes de construcció massiva”, referint-se a les paperetes. “Nosaltres som els pacífics, la gent que ens volem escoltar lliure i democràticament. Aquesta és la nostra arma”, ha dit.

Per acabar, Cuixart ha dit que res tornarà a ser igual en aquest país. “Que ningú s’atreveixi a dir-nos què hem de pensar, votar i actuar”, ha afegit, i ha afirmat que el poble s’ha alçat per decidir-ho tot “d’una vegada per totes”, i, tot parafrasejant Sèneca, ha dit que com que ja no tenim por, el govern i l’estat espanyol ja no té poder.

El Municipalisme, amb el referèndum i la independència

Miquel Buch, president de l’Associació Catalana de Municipis, s’ha mostrat orgullós de la ciutadania, però també dels alcaldes que han signat decrets a favor del referèndum i de la defensa de la democràcia. Al seu torn, Neus Lloveras, presidenta de l’Associació de Municipis per la Independència, ha reiterat el compromís “ferm” de tot el món municipal amb el govern de la Generalitat i el Parlament per tirar endavant el referèndum. “Fins diumenge no pararem d’estar al costat del Govern perquè es voti”, ha dit.

Això no va només de democràcia

Ja durant les intervencions de la resta de partits polítics, Rovira ha posat en valor el “privilegi” que suposa el moment que estem vivint, i ha instat els ciutadans a sentir-se’n “dignes”. “Tenim la possibilitat de guanyar-ho tot. No ho deixem escapar”, ha dit. Finalment, Pascal ha dit que diumenge “desbordarem les urnes de vots, il·lusió i d’esperança per un país lliure”, i ha refermat el caràcter “ferm, cívic, pacífic” de la gent.

Boya ha recordat que diumenge es farà un referèndum, i que això no només va de democràcia. Per remarcar que és un referèndum d'autodeterminació de Catalunya, que serà vinculant, per proclamar la República. També s'ha dirigit als amics Comuns, per dir-lis que "preneu partit, no us apropieu del diumenge, no és una mobilització, no us ho perdonarem mai!’. La diputada ha animat la gent a assistir als col·legis electorals des d’aquesta mateixa nit per protegir les urnes. “Queden 48 hores per garantir el referèndum, per guanyar-lo i per declarar la República de Catalunya”. Per acabar dient que, "diumenge construïm la nació sencera, no oblidem mai els Països Catalans".

Asens ha agraït la valentia del Govern de la Generalitat, i els ha dit que seran al seu costat “defensant les institucions d’aquest poble”, i ha recorda la lluita feminista i de dones com la Muriel Casals. Fachin ha dit que Catalunya és “un poble profundament unit al voltant de la llibertat d’expressió, la democràcia, i no ho podran canviar mai”, i ha comparat el procés amb un “regal” que està fent Catalunya al món.

Casamitjana ha recordat que el seu partit representa el socialisme del sí, del dret a decidir, i ha dit que “la llibertat no és negociable”. Castellà, per la seva banda, ha dit que és el moment d’autodeterminar-se i ha animat la ciutadania a acostar-se als col·legis electorals per vetllar per les urnes. Nuet, al seu torn, ha dit que tot això ja no va d’independència, sinó de democràcia, i que a partir del dia 2 caldrà seguint defensant les llibertats i les institucions.

Paper de la societat civil

L’acte també ha servit d’homenatge a diversos col·lectius de la societat civil que han tingut un paper rellevant aquests dies, com els bombers, la comunitat científica, els impressors, els informàtics, els pagesos, les universitats, col·lectius d’immigrants, empresarials, d’advocats, periodistes i del món educatiu. Tots ells han conformat la frase “Referèndum és democràcia”, amb lletres gegants.

També s’ha emès un vídeo on s’han repassat alguns dels suports internacionals al referèndum d’autodeterminació i al dret dels catalans per exercir el dret a decidir. Tricia Marwick, expresidenta del Parlament escocès, també ha volgut solidaritzar-se amb el poble català i el paper cabdal de la democràcia per resoldre els conflictes polítics.

En total, desenes de persones han participat en un acte que ha conclòs prop de quarts de dotze de la nit, encara amb els carrers plens de milers de persones.