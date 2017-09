1-O

Apareix el manifest de científics a favor del SÍ a la independència

Un grup de científics (Científics per la Independència) han elaborat un manifest per donar a conèixer el suport de la comunitat universitària i de recerca al referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre i a favor de votar SI. Creiem que si mes no, hem de demostrar que no tenim por a manifestar-nos públicament i fer costat a aquells que, ja en aquests moments, estan assumint un risc personal elevat. No hauríem de tolerar, tampoc, la degradació de la democràcia de la qual estem sent testimonis.

En aquests moments ja hi ha més de 470 adhesions. Si voleu sumar-vos-hi, aneu al formulari.

Aquest és el text del manifest:

“Nosaltres, professors, investigadors, tècnics i administratius, gestors de les universitats i els centres de recerca, manifestem el nostre suport al referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre i la nostra voluntat de votar SÍ. La possibilitat de participar en la construcció d’un nou estat, l’estructura del qual ens permeti desenvolupar més satisfactòriament les nostres potencialitats individuals i col·lectives, ens il·lusiona. L’alternativa, si hi renunciem, és continuar subordinant les nostres vides a l’arbitrarietat d’un estat que ens és majoritàriament hostil. Volem contribuir que l’ educació i la ciència, aquesta gran força transformadora de la humanitat, siguin fonamentals en la construcció del nou país. Volem que Catalunya se situï al costat de les nacions més avançades científicament i tecnològica, les quals, amb el seu esforç, contribueixen a fer del món —de tot el món— un lloc millor per a viure.

Demanem als nostres conciutadans que, per tal de construir un futur millor per a nosaltres i per als nostres fills, ignorin les amenaces d’aquells que tenen com a únic argument l’ús irracional de la força, i el dia 1 d’octubre votin SÍ perquè Catalunya esdevingui una república independent.”