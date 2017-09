Al fil de la dimissió de la junta del CIT

Al fil de la dimissió de la junta directiva del CIT, he escrit aquest article, per que hem de lamentar el desastre que suposa per al nostre municipi aquesta dimissió en bloc de la seva junta directiva, d’una institució, que segon he pogut llegir, porta 67 anys al nostre municipi, com a entitat de representativa del comerç.

El primer que hem sorprèn de la noticia, es que la seva junta directiva diu que encara no ha cobrat part dels diners de les subvencions de l’any 2016 tot i que segon va dir el nostre Batlle va ser un any de superàvit, i que el conveni per al 2017 no s’ha renovat, i es que es sorprenent que una entitat que aglutina a mes de 250 comerciats, no tingui un tracte fluït amb el nostre regidor de comerç el senyo Kenneth Martínez, donada l’ importància del comerç per al creixement econòmic de la nostra vila, i en resulta molt preocupant, que havent fixat al calendari unes les obres faraòniques al centre de vila per crear una illa de vinants que aquest govern ens la ven, com una inversió per millorar el comerç, hi hagi aquest dimissió en bloc. Es difícil d’entendre el que diu la premsa, la junta no tenen informació sobre les obres de la peatonalizació del centre de vila; si ells no la tenen qui l’haurà de tenir , si les obres es fan per millorar el comerç del centre de la vila.?

I es que ara entenc molt millor, el debat acalorat entre en Ruben Suan de Som Poble i el senyor Kenneth del PSC, quan es va aprovar el calendari de festes locals per l’any vinent, on en Ruben Suan, posava en dubte la l’ incidència al comerç al fer dos dies de festa seguits al juliol, per una mancança de dades objectives, per avaluar al Vendrell. En Suan li preguntava per al sondejos que s’havien fet amb el comerç des de el canvi, i el senyor Kenneth li contestava, que havia parlat amb els comerciants. Al final va quedar demostrat que no hi havia dades comparatives i vist el panorama i aquesta dimissió, el que te pinta de no haver es comunicació entre el CIT i el regidor d’Activitat econòmica.

Jo per la meva banda, no he tingut mai oportunitat de parlar amb el president del CIT i per descomptat, us he de dir que tota l’ informació, que tinc al respecte, probe de les la premsa escrita, a la que li dono total credibilitat, per lo tant, amb les dades que tinc i el panorama comercial que pots trobar al Vendrell, la realitat es que el que porten el comerç des de l’Ajuntament, amb aquesta dimissió i els motius que s’ha punten a la premsa, es que alguna cossa s’està fent molt malament al nostre Ajuntament, per que això hagi passat i el primer responsable es el nostre regidor de comerç, aquest socialistes que ens governen, que tant saben de legalitat i del seu compliment; aquest que guanyen eleccions des de 1979, estan enfonsant el Vendrell i el seu teixit associatiu. I es que aquest alcalde que tenim, crec que esta entrant en una etapa de la seva carrera política de franca decadència, i esta arrossegat per al pedregar al municipi que diu que tant s’estima.