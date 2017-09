1-0

674 ajuntament ja donen suport al referèndum

Fins ara prop de 700 alcaldes i alcaldesses ja han signat un decret per visualitzar la seva col·laboració amb la convocatòria del Govern per l’1 d’octubre.

Aquest document és la visualització del compromís polític municipal amb el referèndum i ha estat impulsat per l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

A continuació, podeu consultar el llistat d’ajuntaments que únicament han comunicat a l’AMI i l’ACM la signatura del document. Les dades estan actualitzades fins a les 9:45h d’aquest divendres 8 de setembre.

Paral·lelament, el Govern continua amb els preparatius d’aquest referèndum i ha contactat amb els municipis proposant locals per aquesta cita amb les urnes com en qualsevol altre procés electoral.