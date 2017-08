#notincpor

Younes Abouyaaqoub no tenia cap relació amb l'ANC

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha emès un comunicat aquesta tarda on manifesta que Younes Abouyaaqoub, autor de l'atemptat de la Rambla, no era voluntari de l'ANC ni de la campanya del Sí. També diu que no es va registrar mai a cap Diada de l'Onze de Setembre i que ningú de l'Assemblea Territorial de Ripoll ni de la sectorial d'Immigrants per la independència va tenir-hi mai contacte, ni va estar mai en cap paradeta repartint informació.

L'ANC ha hagut de fer aquesta nota, davant les informacions aparegudes en alguns mitjans de comunicació que relacionen Younes Abouyaaqoub amb l'independentisme i en concret amb l'entitat sobiranista.

L'ANC remarca que "respecta les opinions de tothom, però troba sorprenent que alguns mitjans hagin publicat una informació tan delicada sense haver-se posat en contacte amb cap responsable de la campanya del Sí o de l'ANC per contrastar la informació".