Un exemple i una imatge (8)

Ens acomiadem de Ramallah per posar direcció a Betlem. El paisatge impressiona, impressiona més ara que sabem com distingir les cases colones de les palestines. N’està ple. Estan allà dretes, enmig del no res. En peu, impositives, arrogants. Desprenen intranquil·litat per nosaltres forasteres. Imagina com deu ser viure cada dia amb aquesta sensació.

Arribem a Betlem on ens està esperant una joveneta palestina. Ens somriu tímidament i tot fent un gest amb el braç ens dirigeix cap a Aida Camp, el camp de refugiades on passarem les properes 3 nits. A l’entrada, una gran porta encapçalada amb una gegantesca clau. La clau per a les palestines és símbol de retorn. El dret al retorn a les seves cases i a la seva terra, una terra plena de vida i estima que va ser arrabassada pel sionisme.

Ja fa 67 anys que el camp va alçar-se entre els municipis de Betlem, Beit Jala i Jerusalem com a conseqüència del conflicte del 48. És doncs quan el sionisme, mogut per la tendència imperialista i deshumanitzada, arrabassa la condició de ciutadanes a gran part de la població palestina quedant aquesta relegada a la condició de refugiades amb les conseqüències en la vida social i la salut que això comporta. Estem parlant de més d’un 60% de la població que rep la categoria de refugiada, que no pot retornar a casa seva.

Per si això no fos prou, el camp es troba situat a la vora de dos assentaments il·legals de colons la qual cosa implica un nivell de violència – tant simbòlica com física- extrema per la gent que hi viu. El mur és de nou el protagonista al erigir-se gairebé durant tot el recorregut del camp per recordar qui té els privilegis i qui en rep les conseqüències. Sovint els soldats passegen amb una actitud prepotent i desafiant fruit del poder que implica vestir l’uniforme militar i subjectar una M16. Intenten imposar la por als carrers. Una por que encara no ha pogut vèncer la solidaritat i resistència palestina.

Tanquem el dia amb un exemple i una imatge.

Un exemple; la ciutat de Betlem. És una ciutat que recordem cada 25 de desembre però que oblidem la resta de l’any. Després d’aquests 10 dies, nosaltres no oblidarem res del que hem vist, res del que hem viscut, res del que hem compartit, res del que hem après. Els records seran la nostra força, força per no oblidar mai més la ciutat de Betlem, per no oblidar la terra Palestina. Els records ens permetran lluitar per la justicia social i per la solidaritat internacional.

Una imatge; Aida camp. Un uniforme, una metralleta, i el suport de les grans potències mundials front el ball d’una nena que al ritme de la seva cantarella desafia el poder sionista perquè ja no té por.

Abraçades internacionalistes!!

Brigada Dones i Salut a Palestina