Turisme massiu

Un documental francès visualitza «la invasió turística» a les Illes

DBalears s'ha fet ressò de l'estrena a la televisió francesa del documental "Enquete exclusive - Touristes aux Baleares : la grande invasión" que reflecteix la invasió turística que sofreixen les Illes Balears durant l’estiu.

Dura 57 minuts i va estrenar-se a la televisió el 27 d’agost d’enguany. «L’illa de Mallorca es presenta com un balcó al Mediterrani, envoltat d'oliveres, tarongers, cales de color turquesa, i pobles pintorescs. Classificada com a Patrimoni de la Humanitat, l'illa és un paradís que atreu cada vegada més visitants. 14 milions durant la temporada d'estiu! Una autèntica marea de turisme per a una illa que només compta amb 900.000 habitants durant l'any» s’assegura a la sinopsi. En Enquete exclusive - Touristes aux Baleares : la grande invasión s’hi viuen diferents situacions; viatjar amb una família estrangera per saber com seran les seves vacacions, la realitat de les platges paradisíaques, una nit a Magaluf, una passejada per Palma, el nivell de delinqüència als carrers, o, fins i tot, l’entrada de la policia a Son Banya durant una redada per drogues.

Però el documental no només reflecteix el turisme massiu low cost sinó que també tracta el turisme sofisticat amb Catherine Zeta-Jones, Angelina Jolie, Claudia Schiffer, per exemple, que «tendran una segona casa, lluny dels ulls i lluny de les multituds».