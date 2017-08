En defensa del territori

Tractorada contra el macrocàmping de Garriguella

Camperols, ecologistes i veïns es van manifestar ahir per les carreteres de l'Al empordà per rebutjar el macrocàmping de Garriguella.

La marxa va durar dues hores i va acabar a la plaça Major de Garriguella, al costat de l'ajuntament, on es van recollir signatures en contra del càmping.

Una de les principals reclamacions de l'entitat ecologista Iaeden és que la Generalitat consideri aquest càmping una urbanització. D'aquesta manera, es podria aturar el projecte.

Arran de la tramitació del macro-càmping de Garriguella, i després de les xerrades informatives veïns i veïnes de Garriguella han començat a mobilitzar-se en contra d’aquest projecte sota el nom Salvem Garriguella.

La plataforma considera que el projecte respon a un model econòmic i turístic caduc que no vol que s’estengui per l’interior de la comarca ni per un municipi especialment vinculat amb el paisatge, la vinya i l’olivera. La plataforma ha elaborat un manifest que ja circula on es recollen signatures i adhesions en contra del projecte