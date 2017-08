Fotoperiodisme

Tot a punt a Perpinyà per a la inauguració de "Visa per a la imatge"

Com remarcava Media.cat en un informe sobre l'edició de l'any passat, en el sentit que "Visa per a la imatge" no s'havia destacat cap exposició o activitat enfocada a algun conflicte o problemàtica local, enguany el certamen tampoc no ho contempla.

Aquest dissabte i fins el 17 de setembre, Perpinyà esdevindrà un cop més en la capital mundial del fotoperiodisme. Per la seva 29a edició, "Visa per a la imatge" ofereix una volta al món de la imatge actual, al voltant de quatre temes principals: les guerres a l'Iraq, les minories en perill, l'home i la natura i les poblacions que pateixen.

Creat el 1989 per Jean-François Leroy. És també una oportunitat per distingir la majoria de les " belles " imatges amb premis com ara "Visa d'Or Daily Press " o el "Premi Dona Fotoperiodista Cànon " entre altres. Així com, la segona edició del " Or Visa USAinformations digitals de la informació", premi que reconeix a un projecte, una creació de continguts que ofereix una perspectiva de la informació. Disposa de 8 000 euros i serà lliurat durant la nit de dijous 7 de setembre.

25 exposicions en indrets emblemàtics de la capital nord-catalana

Els suggeriments d'enguany inclouen l'exposició Daniel Berehulak "Ens van tallar com animals " , una immersió en la guerra contra les drogues president de Filipines, Rodrigue Duterte. L'exposició de Michael Nichols " una vida salvatge ", una retrospectiva creada pel festival. "Viu a la corda fluixa " Zohra BENSEMRA mostra els estralls de la guerra. Darcy Padilla, Premi Canon premi Dona Fotoperiodista 2016 amb el suport de la revista Elle, presenta " Somiadors ". Les imatges de Laurent Van der Stockt representen " La batalla de Mossul "

6 projeccions "nits a l'aire lliure"

Vetllades de Visa pour l'Image tornar sobre els esdeveniments més importants del mes de setembre de l'any 2016 a agost de 2017. Totes les nits de dilluns a dissabte, l'inici d'una " línia de temps " que representa a dos mesos de notícies de l'any passat. A continuació es desenvolupen diferents temes i perspectives relacionades amb els fets socials, els conflictes, i es va parlar de la manera silencioses, les diverses observacions de l'estat del món. Visa pour l'Image també ofereix " retro " , el retorn sobre fets o figures importants en la història. La Visa pour l'Image també va presentar durant aquestes nits.

Punts de seguiment entre els professionals experimentats i nova generació

Durant tres dies - 4, 5 i 6 de setembre - Transmissió per a l'Imatge és un lloc d'intercanvis i reunions, però sobretot una transferència reporters gràfics que van fer l'aventura de Visa pour l'Image. Fotògrafs i cineastes prenen el temps per parlar del seu treball, l'elecció de la forma en què s'han realitzat, editar, seleccionar i venut les seves imatges.

La transmissió és permetre als reporters gràfics joves a convertir-se en els guardians dels valors que Visa pour l'image sempre ha cregut.

Aquest any João Silva s'encarrega de la transmissió de la imatge i es va oferir a ponents de reconegut prestigi a estar al seu costat.

Una setmana dedicada als grups escolars

Del 18 al 22 de setembre, l'exposició romandrà oberta especialment per als estudiants. En 2016, prop de 10 000 estudiants, escoles mitjanes i secundàries del nord i sud de l'Albera, van visitar l'exposició guiada per actors del món de la fotografia.

Aquest any, que serà guiada per Zohra Bensemra, Ferhat Bouda, Bertrand Gaudillère, Isadora Kosofsky Frederic Noy Pierre Terdjman i Jean-François Leroy.