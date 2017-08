Premsa

Surt al carrer el Borinot, el butlletí de la CUP de Blanes

La CUP de Blanes rellança el projecte El Borinot, el butlletí trimestral de la formació de la l’esquerra independentista. En aquesta ocasió ho fa amb un format renovat i amb apartats nous, que fan èmfasi tant en la tasca que la formació porta a terme dins l’Ajuntament com en la feina que es fa al carrer, amb les entitats i moviments socials blanencs.

A la portada d’aquesta nova edició, la CUP fa una crida a participar i a votar Sí en el referèndum d’autodeterminació del proper 1 d’octubre. En clau local, en aquest número hi destaca un anàlisi sobre el model urbanístic, turístic i d’oci de Blanes. L’apunt de lluita feminista ve a càrrec de l’Assemblea Antipatriarcal Sa Pedra Foguera, amb una valoració de la moció que recentment ha estat aprova al plenari blanenc per crear un protocol contra les agressions sexistes en entorns de festa i oci. El Borinot inclou també una crònica de les mobilitzacions del darrer 1 de maig a Blanes, que es van realitzar a través de la comissió Maig Obrer i Anticapitalista, formada per diversos moviments polítics, socials i sindicals de Blanes.

El butlletí conté un apartat fix de transparència econòmica, en el qual la candidatura fa públics els seus comptes, així com els ingressos i despeses que es deriven de la tasca política de l’organització. En aquesta ocasió, es detalla, a més a més, el resultat de l’última convocatòria ‘’Diners al Carrer”, a través de la qual la CUP va destinar gairebé 5000 euros dels ingressos derivats de les retribucions del regidor i la regidora de la formació a projectes d’entitats locals.