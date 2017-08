Referèndum

Presentació de la Taula Jove pel Sí

Demà al matí es presentarà a la seu de l'ANC la Taula Jove pel Sí, plataforma impulsada per l'ANJI (sectorial de joves de l'ANC). La Taula és un espai de trobada per a les entitats i organitzacions juvenils independentistes que treballen pel Referèndum de l'1 d'octubre i aposten explícitament per l'opció del Sí. De moment, són 12 les entitats membres, que s'han organitzat amb l'objectiu de fer saber el compromís dels joves amb l'assoliment de la República Catalana i per coordinar conjuntament la mobilització ciutadana en l'àmbit juvenil.

A la presentació, intervindran breument els representants de cada entitat i organització membre i finalment es llegirà el manifest aprovat conjuntament.