1-O

Presentació a la vila de Gràcia del llibre 'Referèndum 2017 "La clau que obre el pany'

Aquest divendres a les 19:30 hores, es farà al bar musical del barri de Gràcia Heliogàbal (Carrer de Ramón y Cajal, 80, Barcelona) la presentació del llibre, coeditat per la CUP i Edicions El Jonc, en el marc de la col·lecció 'Llibres de la Unitat Popular', titulat Referèndum 2017: La clau que obre el pany.

El llibre vol ser una reflexió col·lectiva sobre el moment polític que vivim. Un moment de molta intensitat i de gran profunditat política. Un moment que gira al voltant d’una eina molt concreta: el referèndum. El món cupaire reescriu en aquestes pàgines, de manera amena i pedagògica, algunes de les principals idees que s’amaguen dins d’aquest referèndum amb voluntat de reforçar-lo i de proclamar-ne la naturalesa transformadora. D’on venim, on som i quin futur volem construir en un procés constituent per bastir una república al sud d’Europa. Una autèntica oportunitat de canvi descrita per la coralitat de veus i mirades que hi ha en la llarga llista d’autors d’aquest volum des de la humilitat de creure que un referèndum pot ser la clau que obri tots els panys.

Els autors i les autores del llibre són: Anna Gabriel, Jordi Cuixart, Gerard Nogués, Carles Riera, Blanca Serra, Albert Botran, Òscar Simón, Joan Garriga 'Nana', Mireia Boya, Xavi Generó, Mireia Vehí, Albert Noguera, Gabriela Serra, Benet Salellas, Quim Arrufat, Sergi Saladié, Eulàlia Reguant, Núria Gibert i David Fernández.