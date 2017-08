#NOTINCPOR

Poble Lliure fa una crida a mobilitzar-se en rebuig dels atacs de Barcelona i Cambrils

Poble Lliure ha emès un comunicat on manifesta que comparteix el dolor de tot el poble català atacat pel fanatisme religiós. L’organitazació afirma que en aquests moments tant durs romandrà al sevei del poble, i al costat de qui està patint les conseqüències dels negocis geopolítics de les oligarquies mundials.

També assenyala que tot i l’atac, "felicita la ciutadania per la resposta exemplar que ha destacat per la fermesa democràtica i la solidaritat envers les víctimes". D’aquesta manera, el partit independentista, anima a tothom a particpar de les mobilitzacions convocades aquesta setmana en rebuig dels atacs de Barcelona i Cambrils, tant el dia 21 d'agost com el dia 26 d'agost.

Alhora també fa una crida al Govern, als partits i al conjunt de la població perquè aquests atemptats no dilueixin el projecte polític nacional i popular del poble català i el seu caràcter caràcter mobilitzador. Poble Lliure afirma que en els propers mesos caldrà seguir avançant cap a la realització del referèndum el dia 1 d'octubre, amb l'empenta i il·lusió per construir una República que combati des de l'arrel els motius també que han creat aquesta situació.