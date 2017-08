#notincpor

Poble Lliure considera que és el monarca qui no hauria d’assistir a la manifestació

Poble Lliure es reitera en convocar tothom a la manifestació del proper 26 d’agost a Barcelona i crida a les entitats sobiranistes, els moviments populars i els partits a que també ho facin i expressin el seu rebuig per la presència del monarca. Com s’ha fet en altres situacions, si finalment aquest assistís a la manifestació, Poble Lliure considera que els catalans i les catalanes haurien de fer explícit el seu rebuig cap a la seva presència i anima a tots els col·lectius a emprendre accions de protesta.

L’organització independentista ha volgut manifestar a través de les declaracions del seu portaveu Guillem Fuster “que convoquem a la manifestació del 26 d’agost perquè és el poble català qui té el dret de manifestar-se i mostrar el rebuig als atacs de la setmana passada”. Poble Lliure afirma que la presència del Rei no pot privar als catalans d’expressar el seu dolor i solidaritat vers les víctimes, doncs consideren que és el monarca qui no hauria d’assistir a la manifestació. Fuster explica que el Rei “és culpable de l’atac de Barcelona i així es demostra amb els tractes econòmics, armamentístics i geopolítics que propicia amb països com Arabia Saudí i Qatar, els quals són font de finançament del Daesh”.