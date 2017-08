Per la fi del fanatisme i la manipulació. La República dels iguals

Declaració d'agost 2017

Trasbalsats pels recents atemptats a Catalunya ens veiem empesos a aportar la nostra valoració amb la intenció d’ajudar en aquesta tasca dolorosa i pacient que ens ha de portar a aconseguir la posició més justa i adequada. Perquè hem d’afrontar de cara una situació adversa ben punyent que no podem defugir.

Compartim el dolor i la ràbia de víctimes, familiars i amics davant els atemptats de Barcelona i Cambrils i totes les accions d’aquesta ofensiva del fanatisme islamista que ens ha colpit a casa nostra. Davant fets tan greus no es pot permetre l’asseveració estulta del “ja es veia venir”, “feia temps que ho temíem” … que és frontalment oposada a l’esperit amb què hem abordat aquesta declaració. Tampoc no ens podem acontentar a fer comentaris cofois davant l’actuació de la policia perquè cal anar més a fons: el mal és aquí i, a més, es pot repetir; i és per això que cal fer un esforç realment seriós per a anar a les causes, per a esbrinar la conjunció de factors que han produït aquesta barbaritat.

Aclarim doncs d’entrada, que el centre de la nostra reflexió és entorn de la manera de viure en societat i és per això que pensem que només es pot combatre el fanatisme que ha emergit en aquests fets amb un nou model de societat, la República catalana que hem de construir entre totes i tots, en la qual aquests comportaments no hi han de tenir cap possibilitat d’existir.

Hem de dir també que les consideracions geopolítiques i socials no són suficients per a explicar l’aparició d’aquest terrorisme islamista, i menys encara el ressò que pot trobar en població instal·lada al nostre país. L’imperialisme i la marginació social justifiquen la revolta social i política, però no la pràctica de la matança indiscriminada. Aquestes explicacions tan banals no són, doncs, suficients i no serviran per a combatre aquestes accions de caire feixista (feixista pel seu sectarisme i pel menyspreu per la vida humana que manifesten). La causa de fons, com hem vist en el cas de l’imam de Ripoll, ha estat el fanatisme, un procés d’adoctrinament ben preparat i calculat, un procés d’ensinistrament que té lloc damunt una situació social fràgil i damunt també d’una base ideològica de fonamentalisme islamista, propagat per alguns sectors de l’Islam, començant pels règims despòtics teocràtics de l’Aràbia saudita, Qatar i pròxims.

Tal com ha aparegut aquests dies en què s’han fet públics els contactes entre l’estat espanyol i les dictadures islàmiques i el suport d’aquestes darreres a l’Estat Islàmic marc polític en què s’han produït aquests atemptats, aquests són els veritables culpables de la possibilitat de reproducció d’aquestes accions criminals. I en són responsables subsidiaris tots els poders occidentals i veïns (com l’estat espanyol, l’estat francès, Itàlia, Algèria, el Marroc, sense oblidar els EUA) que en lloc d’oposar-se a aquestes dictadures, els donen cobertura o comercien amb armes que després van a parar en mans de l’Estat Islàmic com és prou sabut.

Davant aquesta realitat, la societat catalana ha reaccionat amb fermesa i posant sobre la taula alguns dels aspectes que els fets han ressaltat:

-La societat catalana ha posat en evidència les falles (d’omissió, si més no), de l’estat espanyol. Ara tothom sap que aquest Estat que ja tanta gent ha rebutjat, no ha permès a la policia de Catalunya l’accés necessari a la informació internacional sobre temes de seguretat. I s’ha oposat fins i tot a una petició d’increment dels seus efectius. Davant l’abandó de l’estat espanyol de les seves funcions ha aparegut la voluntat ferma d’actuar com un estat català, amb plenitud de funcions. Sense ells ens organitzem més eficaçment. És del tot clar que l’estat espanyol ja no ens serveix de res.

– El comportament de la societat catalana ha deixat també al descobert la manipulació informativa indigna i repugnant que han portat a terme els càrrecs públics i els mitjans de comunicació espanyolistes (com el Periódico i la Vanguardia) difonent a tort i a dret calúmnies sense fonament sobre l’independentisme difoses per els mitjans espanyols (ABC, El País) en una operació patètica que només ha mostrat la decrepitud de l’estat espanyol i el declivi definitiu del seu sistema polític.

– La societat catalana ha denunciat les complicitats internacionals en la propagació del fanatisme islamista, posant de manifest els contactes entorn de la venda d’armes de l’estat espanyol a l’Aràbia Saudita. I ha recordat que són les dictadures del petrodòlar i el règim islamista de Turquia els que han ajudat les tropes d’Estat Islàmic. En aquest sentit s’ha esforçat per a excloure de llocs rellevants de les manifestacions populars figures com la dels Reis d’Espanya, la presència de les quals no té altra funció que una manipulació política enganyosa i mancada de tota ètica.

– La societat catalana ha parat els peus a l’intent feixista de criminalitzar les persones de tradició musulmana a casa nostra, posant de manifest que ser musulmà, o d’un país d’aquesta tradició, no és sinònim de terrorisme; i, a més, que hi ha molta població provinent de països de tradició musulmana (com el moviment amazic) que preconitza la construcció d’estats laics on la religió sigui només una opció individual que no pressioni les persones a seguir determinades pràctiques gregàries que poden portar a la fanatització.

La República catalana, la nostra forma d’organització en societat, serà la República dels iguals, un Estat profundament democràtic, indiscutiblement igualitari i fermament laic. No hi haurà lloc per a l’exclusió social ni per al fanatisme al nostre país. La nostra política internacional serà contrària a l’imperialisme i al terrorisme i no admetrem la presència diplomàtica ni econòmica de les dictadures que arreu del món promouen el fanatisme i donen cobertura a les matances i violacions dels drets més elementals de la humanitat.

Per aquestes raons, per manifestar el nostre rebuig al feixisme (tant l’islamista com l’antiislàmic) i per donar suport a la Independència i a la República dels iguals, ens sumem a la convocació de la manifestació que tindrà lloc aquest dissabte, dia 26 d’agost al Passeig de Gràcia de Barcelona.

Drassanes per la República Catalana

Països Catalans, agost de 2017

