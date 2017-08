Càrnies en lluita

Nova mobilització a la indústria càrnia d'Osona en suport als treballadors

Es reclama que es faci complir la nova llei, que empara els drets mínims dels treballadors, i que es respecti el dret de reunió de les persones treballadores.

El proper 2 de setembre convoquen una nova mobilització a la indústria càrnia d'Osona amb una concentració i un sopar popular al costat de Le Porc Gourmet, a Santa Eugènia de Berga, a partir de les 10 de la nit en solidaritat amb els treballadors represaliats de Saragossa i Zuera i de Le Porc Gourmet, que igualment pateixen tota mena d’assetjaments a causa de la seva lluita.

Des que, el març passat, va entrar en vigor la reforma de la Llei de Cooperatives, que pràcticament equipara el treball a les falses cooperatives amb el treball assalariat, semblava que les coses havien de canviar, i s'esperava que des d’Inspecció de Treball es fes respectar la nova llei i s’abolissin les condicions de treball que podria qualificar-se d'esclavatge, cosa que encara no ha passat.

La lluita continua, i darrerament aquesta s’ha estès a Zuera i a Saragossa (Aragó), on també hi ha treballadors de TAIC (Trabajadores Asociados de la Industria Cárnica), una de les dues falses cooperatives que operen a Le Porc Gourmet, a Santa Eugènia de Berga.

A Saragossa es va fer, el dia 5 d’agost passat, una assemblea de treballadors. Arran d’aquest fet, la repressió ha estat ferotge: acomiadaments/expulsions i amenaces per a qui hi va participar i, alhora, contractació de més de trenta nous treballadors desinformats.

Que un fet tan elemental com l’assistència a una reunió informativa hagi generat una repressió tan gran i tan arbitrària demostra, una vegada més, que les suposades cooperatives càrnies no funcionen com a autèntiques cooperatives, ja que tenen un funcionament jeràrquic absolutament vertical i prepotent.

Es reclama que es faci complir ja la nova llei, que empara els drets mínims dels treballadors, i que es respecti el dret de reunió de les persones treballadores.