No tenim por

Esquerres per la Independència (ExI) expressa la tristesa i el condol per les víctimes mortals i l’afecte per totes les persones afectades directament o indirecta pels atemptats ocorreguts els passats 17 i 18 d’agost de 2017 a Barcelona i Cambrils.

De la mateixa manera, ExI valora de manera molt positiva el paper del cos de Mossos d’Esquadra, dels serveis d’emergència, sanitaris, socials, de transport públic i, singularment, de la ciutadania de Catalunya; al món d’avui la confraternització mostrada és una expressió insòlita de la idiosincràsia i força d’aquest poble.

En aquest sentit ExI considera que la gestió de les administracions locals i nacional davant d’un desafiament d’aquesta magnitud són una mostra de la capacitat i eficàcia del nostre país com a actor internacional singular. Per això mateix ExI creu que és indispensable disposar de totes les eines d’un estat com a millor manera d’encarar les polítiques de drets i llibertats que Catalunya es mereix.

Aquesta tragèdia ha fet visibles l’absència i la manca de compromís de l’Estat espanyol, tant en les actituds, decisions i accions que li corresponen, com en els compromisos estatutaris i financers incomplerts durant molts anys. Per aquest motiu ExI denuncia de manera expressa la incompetència i irresponsabilitat del ministre de l'Interior José Ignacio Zoido i en demana la reprovació i cessament.

La gravetat dels fets fa que sigui necessària una reflexió molt acurada de les pròpies mancances com a societat, entenent que la simple participació no és garantia de cohesió social. Per això ExI considera cabdal la implementació de polítiques de transformació social efectives que acabin amb les desigualtats i l’exclusió com a clau per bastir una societat realment justa, cohesionada, democràtica i en pau.

Així mateix ExI considera lamentable el paper de mitjans de comunicació espanyols i catalans de gran tirada, amb una menció negativa expressa per a El Pais, El Mundo i El Periodico, pel tractament dels fets intentant vincular de manera repetida els atemptats amb el Referèndum d’Autodeterminació del proper 1 d'octubre, i que contrasten amb l’exemplaritat en el fons i en les formes de la resta de mitjans del país així com del propi Govern de la Generalitat.

A més, ExI vol denunciar l’enorme hipocresia que representa la vinculació molt destacada de l’Estat espanyol, així com d’altres estats capitalistes, en el comerç i venda d’armes a les monarquies del Golf Pèrsic, ideòlogues i finançadores del DAESH (ISIS) i dels propagadors religiosos d'una interpretació de l’Islam que la immensa majoria de musulmans refusen i pateixen; 63.000 persones han estat assassinades des de l’any 2000 a països de majoria musulmana en atemptats terroristes duts a terme pel supremacisme jihadista.

ExI valora positivament que s’hagi acordat ràpidament que les persones que han patit directament els atemptats i els servidors públics que hi estan actuant des del primer moment, encapçalin la manifestació convocada pel proper 26 d’agost, i insta tothom a participar-hi activament.

Esquerres per la Independència és una plataforma política i social que aplega oficialment a ERC, MES, CUP, Poble Lliure, Drassanes per la República Catalana, Feministes per la Independència, la Intersindical-CSC, les JERC, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, l’Aurora, Sindicalistes per la Independència de CCOO, Constituents per la República, Procés Constituent, Pirates per la Independència, entre d'altres organitzacions. A més té el suport d'un nombre important de membres de Catalunya en Comú, Euia, ICV, CCOO i UGT.