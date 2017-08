Argentina

Mobilitzacions ciutadanes reclamen que Santiago Maldonado aparegui viu

El poble maputxe continua lluitant per la recuperació de les terres ancestrals que han estat venudes o usurpades en el territoris ocupats per Xile i Argentina, tal i com vam informar el mes de gener passat.

El passat 1 d'agost, Santiago Maldonado s'havia desplaçat fins al Lof Cushamen per afegir-se a una protesta del grup Resistència Ancestral Maputxe (RAM) per la llibertat de Facundo Jones Huala, líder maputxe, detingut des del mes de juny.

La protesta va ser desallotjada brutalment per la Gendarmeria nacional per ordre del jutge. Diversos testimonis expliquen que van veure com la Gendarmeria detenia en Santiago Maldonado. El Govern argentí nega conèixer on està aquest jove argentí solidari amb el poble maputxe.

La criminalització del poble maputxe continua

Destacats membre del Govern de Macri han afirmat que el moviment maputxe està finançat per Anglaterra, compta amb el suport de les FARC o fins i tot dels kurds. Amb aquest intent de desacreditar les reclamacions del poble maputxe, es vol contribuir a conservar els grans latifundis existents a l'Argentina. També han volgut falsejar les reclamacions maputxes acusant-los de voler construir un Estat maputxe.

Facundo Jones Huala, qui va ser dentingut a la ciutat d'Esquel, afirmava abans de ser detingut: “Nosaltres quan plantegem la idea de l'alliberament nacional maputxe i de la reconstrucció del nostre món, no estem plantejant la construcció d'un Estat maputxe. Mai no hem plantejat això, senzillament perquè l'Estat és una concepció occidental. Nosaltres no volem això. Nosaltres volem viure com a maputxes, dins les nostres terres. Nació i Estat són dos conceptes diferents. I si cal construir quelcom diferent a aquest Estat, això ho ha de fer la societat i tots els pobles que habiten aquest sòl, que no som només els maputxes. Mentrestant, demanem que com a mínim dins del territori maputxe se'ns respecti la nostra forma de vida i les nostres normatives”.

En aquest vídeo (en castellà), l'antropòloga especialista en genocidi i polítiques indígenes, Diana Lenton explica la repressió històrica vers el poble maputxe que durant la Campanya del desert, Argentina els va acusar de ser xilens i en va justificar d'aquesta manera la guerra contra ells.

Mobilitzacions reclamant que Santiago Maldonado aparegui viu

El passat divendres la Plaça de Maig de Buenos Aires va congregar milers de persones reclamant al Govern argentí que assumeixi responsabilitats i l'aparició amb vida de Santiago Maldonado. La mobilització ha aconseguit que la convocatòria fos unitària de diversos organismes de defensa dels drets humans.

El darrer parlament de l'acte el va protagonitzar Nora Cortiñas, cofundadora de l'Associació de les Mares de la Plaça de Maig (Línia Fundadora) qui també va recordar tots els desapareguts tant en períodes democràtics anteriors com en dictadura.

Imatges des de l'aire de la concentració del passat divendres a Buenos Aires (vídeo).

Les mobilitzacions s'han reproduït a diverses poblacions. A El Bolsón, on Santiago residia des de feia 3 mesos i participava a la Fira d'Artesans habitualment, també ha protagonitzat una important mobilització.

Imatges de la mobilització a El Bolsón, vídeo 1 i vídeo 2 de ràdio Patagonia Andina.

Acte de protesta a Barcelona davant una botiga de United Colors of Benetton

El Portal de l'Àngel ha estat testimoni d'un escarni d'un dels negocis de l'empresari Benetton a Barcelona. La concetració ha consistit en desplegar una pancarta a l'entrada de la botiga i explicar la repressió que pateix el poble maputxe que reclama les terres ocupades. També han cridat consignes a favor de l'aparició de Santiago Maldonado viu. En aquest vídeo apareixen imatges de la concentració, així com de la repressió que pateix el poble maputxe i de la seva lluita.

Les concentracions a Barcelona estan previstes tots els dijous a les 7 del vespre a la Pl. Catalunya.

Extensió del latifundi de l'empori Benetton

L'imperi tèxtil italià va comprar en 1991 aproximadament 900.000 hectàrees en les quals es crien unes 280.000 ovelles que produeixen 1.300.000 Kg de llana a l'any. També compta amb 16.000 vaques, 8.500 hectàrees amb plantacions de soja, 24.600 hectàrees de pi ponderosa, entre d'altres explotacions. Més del 98% de les terres estan en tres províncies argentines: Santa Cruz, Río Negro i Chubut.