Mobilització a Donostia en suport de la celebració del referèndum a Catalunya

La portaveu d'EH Bildu, Maddalen Iriarte va destacar l'exemple de mobilització del poble català i va remarcar que aquesta és una lluita comuna.

Sota el lema "Tot un poble en moviment, amb Catalunya, amb la Democràcia, unes 3.000 persones es van manifestar ahir a Donostia convocades per EH Bildu, en el primer exemple de mobilització basca en suport al referèndum de l'1 d'octubre, al que seguiran unes altres. Cal remarcar la participació de centenars de catalans que passen aquests dies d'estiu a la capita basca. Maddalen Iriarte va destacar el seu exemple i va remarcar que aquesta és una lluita comuna. Partits com el PNB o Elkarrekin Podem, no han secundat la convocatòria perquè consideren la consulta catalana unilateral.

Entre els participants de Catalunya hi havia els diputats de la CUP al Parlament Albert Botran i Mireia Boya. Mireia Boya ha agraït a EH Bildu i als bascos la manifestació de suport a l'1-O i ha dit que espera que aviat siguin els catalans els que es manifestin a favor del dret a l'autodeterminació del poble basc.

Arnaldo Otegi, coordinador d'EH Bildu, ha dit que, amb la manifestació, els bascos volen recuperar l'esperit solidari amb Catalunya del lehendakari de la Segona República, José Antonio Aguirre.