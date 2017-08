#notincpor

Més per Mallorca se solidaritza amb el poble de Catalunya

La formació dóna suport a la manifestació ciutadana per la pau i contra el terrorisme

MÉS per Mallorca ha reiterat aquesta tarda la seva solidaritat amb el poble de Catalunya i les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils dels passats dies, així com el seu suport a la manifestació ciutadana recorrerà els carrers de la capital del Principat el proper dissabte.

A la manifestació hi assistiran diversos representants de les institucions i militants del partit, com ara el batle de Palma, Antoni Noguera i la regidora Mercè Borràs en representació de Cort, o la Consellera de Serveis Socials Fina Santiago en representació del Govern, entre d’altres.

Considera que cal caminar junts en la lluita contra el terrorisme, i fer-ho de manera contundent, i en aquest sentit s’inscriuen també les diferents propostes plantejades per MÉS per Mallorca al llarg d’aquesta setmana, com ara el paquet de mesures de rebuig a les relacions amb països relacionats amb el finançament de grups terroristes, o la creació d’una policia autonòmica que permeti millorar els serveis públics de seguretat en un moment clau.