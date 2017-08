Més de 200.000 persones inscrites a la Diada

ANC, Òmnium i l’AMI s’han mostrat optimistes i s’han conjurat per garantir l’èxit de la Diada d’enguany i convertir-la en el tret de sortida a la campanya pel referèndum de l’1-O.

“Aquesta Diada serà la del referèndum”, ha afirmat Jordi Sànchez, president de l’ANC. L’afirmació l’ha fet en una roda de premsa celebrada aquest matí a la seu de l’Assemblea, acompanyat de Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i també de Joan Rabasseda, secretari de l’AMI.

Enguany, ja hi ha més de 200.000 persones inscrites, una xifra que per les entitats demostra la magnitud que està prenent la Diada, per dos motius principals: d’una banda, per la pròpia reivindicació de l’11 de setembre, però també, i sobretot, pel referèndum convocat pel pròxim 1 d’Octubre.

La Diada serà l’inici de la campanya electoral pel referèndum i ha de servir, també, per donar una resposta clara a les agressions que l’Estat està duent a terme. “La suspensió del referèndum no els sortirà gratuïtament”, ha advertit Sànchez, qui ha volgut recordar que limitar la democràcia és propi de “règims autoritaris”. “L’estat de dret ha de ser de dret, però també democràtic, i la democràcia es concreta en urnes”, ha emfatitzat. “La nostra legalitat neix del Parlament de Catalunya, i la defensarem clarament amb l’esperança que els ciutadans defensarem lliurement el nostre futur l’1 d’octubre”.

Per la seva banda, Jordi Cuixart ha fet una crida a tot el sobiranisme a mobilitzar-se aquesta Diada, precisament perquè la qualitat democràtica de l’Estat està en clar “retrocés”; per això, ha interpel·lat als ciutadans que, independentment del que vulguin votar, participin en la mobilització, d’un marcat caràcter heterogeni i “intergeneracional”. Aquesta mobilització, ha dit, també és d’aquesta gent.

Així mateix, Cuixart ha enviat un missatge a la comunitat internacional: a Catalunya es votarà, i es farà com sempre, pacíficament i democràticament, demostrant que a Catalunya hi ha unitat “absoluta” sobre el referèndum, posant èmfasi en el fet que a Catalunya no hi ha cap tipus de divisió ni ruptura social, únicament existeix discrepància en el sí i el no, d’altra banda totalment “legítima”. “Tenim tot el dret del món a autodeterminar-nos”, ha exclamat.

Al seu torn, Rabasseda ha remarcat el paper cabdal del món local en el procés d’autodeterminació actual, posant en relleu no només el paper dels municipis adherits, sinó també de molts altres que hi participen d’altres formes. El paper dels municipis és tan important que sense ells no es podrien entendre, segons Rabasseda, les ofensives de tot tipus que estan escometent contra ajuntaments de tot tipus. “Estem més convençuts que mai que la nostra solució és governar-nos”, ha finalitzat.

Les xifres de la Diada

Enguany, les xifres de la Diada són espectaculars. D’una banda, ja hi ha 200.000 persones inscrites, xifres que demostren, segons Sànchez, la “dimensió de l’èxit” que tindrà la mobilització. A més, s’han distribuït ja més de 200.000 samarretes, una xifra que, juntament amb les previsions fetes, permet intuir que serà una de les més adquirides, ja que esperen distribuir-ne 270.000 i vendre’n unes 300.000.

Més de 1.400 autocars ja estan reservats, i 2.500 voluntaris tornaran a vetllar perquè tot funcioni correctament. A més, i com a novetat d’enguany, s’instal·laran 200 torres de so per tot el recorregut, permetent així que tothom qui assisteixi pugui seguir els parlaments i comunicacions que es facin durant la jornada. Tot plegat, comptarà amb l’habitual presència de serveis mèdics, 24 ambulàncies i una carpa mèdica per atendre els possibles casos que sorgeixin.

Quatre lones de 16x16 i de 40kg de pes cada una recorreran els quatre eixos del signe “+” fins a acabar a la cruïlla central. Aquestes lones seran transportades per quatre fileres de 9 voluntaris. Cap a les 17:40h, un cop les lones hagin arribat al seu punt final, començaran els parlaments, a Plaça Catalunya. Serà també llavors quan es durà a terme un homenatge a les víctimes dels atemptats del passat 17 d’agost.

Tot plegat ha de permetre que aquesta sigui una Diada històrica. “Hi anirem amb la satisfacció d’haver fet els deures. Si l’1-O hi ha referèndum és perquè la ciutadania ho ha volgut i perquè s’ha mobilitzat de manera intensa aquests últims anys” ha conclòs Sànchez.