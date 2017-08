1-0

Més de 120 persones de la Val d'Aran donen suport al Manifest de Les en suport al Referèndum

Ahir es va presentar a Vielha el Manifest de Les on es felicita la determinació del Govern per dur a terme el referèndum i insisteixen que com a poble que es reconeix el dret a autodeterminar-se també se li reconeix als altres. “Com a aranesos, ens sentim concernits políticament en el procés d'autodeterminació del poble català”, resa el punt 6 del document.

El Manifest dels porta la signatura de l'alcalde del municipi, Emili Medan, de la diputada de la CUP Mireia Boya o del exalcalde de Vielha i capdavanter de la Convergència Democràtica Aranesa, Àlex Moga així com representants d'ERC o Podem. En els seus deu punts, els signants asseguren mostrar-se implicats en el procés d'autodeterminació de Catalunya però exigeixen als catalans que “escoltin amb valentia” el pronunciament del poble aranès i “sàpiguen acceptar les conseqüències que es derivin”.