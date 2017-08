economia plural

Manlleu aplega AlTerna't, una jornada per donar visibilitat i conèixer l’economia social i solidària

La Xarxa d’Economia Social i Solidària (XESS) de Manlleu ha organitza aquest divendres alTERna’t, una jornada lúdica i didàctica entorn a aquest tipus d’economia que situa la persona i i la comunitat al centre de la seva activitat i prioritza el benestar col·lectiu per davant del benefici econòmic. La jornada es farà de 6 de la tarda a 10 del vespre a l’Embarcador del Ter i pretén donar visibilitat a les iniciatives que ja estan actuant sota els criteris de l’economia social i solidària i fer adonar a la ciutadania que també ja els estan introduint en els seus hàbits quotidians. L’alTERna’t compta amb el suport de l’Oficina de Promoció Econòmica (OPE) de l’Ajuntament de Manlleu, de l’Embarcador del Ter i de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.

La jornada ha estat presentada aquest dimarts a l’Embarcador del Ter mateix. Han intervingut a la presentació Betlem Parés, coordinadora de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica de l’Ajuntament, i Mireia Franch i Lina Costa, en nom de les iniciatives que formen part de la Xarxa d’Economia Social i Solidària de Manlleu. Betlem Parés ha excusat al regidor de Promoció Econòmica, Eduald Sellarés, que per motius personals al final no ha pogut participar a la roda de premsa.

Mireia Franch i Lina Costa han detallat el programa de l’alTERna’t, que començarà a les 6 de la tarda, amb una explicació de què s’enten per economia social i solidària a càrrec del manlleuenc Ruben Suriñach, coordinador del Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) de Catalunya i membre de la cooperativa mésOpcions. De 7 a 9 es podrà conèixer o participar en un itinerari de jocs didàctics i activitats de sensibilització pensats per a un públic familiar. Les activitats estaran dinamitzades per membres de les iniciatives de la xarxa manlleuenca. Finalment a les 9, i per cloure la jornada, hi haurà una actuació musical d’Anna i Nil Solans.

A partir de les 7 també es podrà gaudir de l’oferta gastronòmica de l’Embarcador del Ter, que aquesta vegada es complementarà amb entrepans elaborats per l’agrobotiga de Les Basses, una de les iniciatives que formen part de la Xarxa d’Economia Social i Solidària de Manlleu. Aquesta serà una de les últimes oportunitats d’aquest estiu per gaudir de l’Embarcador del Ter, que a la seva vegada, també forma part de la Xarxa.

Mireia Franch ha explicat els objectius de les entitats i l’Ajuntament en agrupar-se entorn a la Xarxa d’Economia Social i Solidària de Manlleu. També la voluntat d’ampliar-la, fins i tot més enllà de Manlleu, a totes aquelles entitats i empreses que en la seva activitat econòmica ja estiguin incorporant alguns dels valors de l’economia social i solidària com poden ser, segons Franch, l’economia democràtica, sostenible, «d’aquí i que es queda aquí», cooperadora, transparent «i que apel·la a la participació ciutadana». Respecte l’alTERna’t, Mireia Franch ha recalcat que no és una fira a l’ús, amb estands de les entitats de la Xarxa, sinó una activitat «per presentar la nostra manera de fer, aquesta vella manera de fer economia».

Betlem Parés, per la sega part, ha intervingut en nom de l’Ajuntament de Manlleu, un dels pioners a Osona i Catalunya en posar en valor l’economia social i solidària, sempre en el marc del foment de l’anomenada economia plural. Ha recordat que a Manlleu ja hi ha empreses, algunes d’elles ni tan sols sent conscients de formar part de l’economia social i solidària, que ja estan aplicant principis propis d’aquesta. Parés també ha recalcat el fet que Manlleu es troba entre els municipis fundadors de l’Associació de Municipis per l’Economia Social i Solidària i que és un dels nou membre del seu consell executiu.

L’acte d’avui a l’Embarcador del Ter també s’ha aprofitat per presentar una guia de les finances ètiques que han editat conjuntament la Xarxa d’Economia Social i Solidària i l’Ajuntament. En la mateixa s’hi detallen les diferents possibilitats que la ciutadania i les empreses tenen de treballar ja amb entitats del món de les finances ètiques.

La Xarxa d’Iniciatives d’Economia Social i Solidària de Manlleu

La Xarxa d’Iniciatives d’Economia Social i Solidària de Manlleu va ser impulsada el 2015 des de l’Ajuntament i diverses de les iniciatives que en formen part. Sota el paraigües de la Xarxa s’agrupen empreses, entitats i altres iniciatives que actuen des del compromís social per resoldre necessitats a través de l’activitat econòmica. Es tracta d’iniciatives que s’orienten per principis com la transparència, la participació, la sostenibilitat, l’equitat, la inclusió, la solidaritat, la col·laboració i compromís amb la comunitat, amb una clara voluntat transformadora davant l’actual context de desequilibri, desigualtat i exclusió social.

Es tracta d’iniciatives que actuen en diversos sectors (agricultura, restauració, serveis, indústria, lleure...) i que s’organitzen a través de diferents formes jurídiques (cooperatives, associacions, fundacions o fins i tot societats mercantils o autònoms). Tot plegat coordinat amb el treball transversal de suport a l’economia plural que es du a terme de l’Oficina de Promoció Econòmica (OPE) de l’Ajuntament amb actuacions en diferents àmbits per a donar suport a les iniciatives existents i fomentant-ne l’aparició de noves. Una economía plural que ja avui dia incorpora diferents dels principis que regeixen a l’economia social i solidària.

Les iniciatives que s’agrupen actualment a l’entorn de la Xarxa d’Economia Social i Solidària (XESS) de Manlleu són les següents:

Hort Viu. Ptoducció de verdura i fruita ecològica de temporada.

El Serradet de Barneres. Productors artesans de productes làctics a partir de la llet fresca d’ovelles.

Les Basses. Ramaderia ecològica amb venda directa a la seva agrobotiga.

Sambucus. Cooperativa de treball i empresa d’inserció. Gestionen, entre altres serveis, el restaurant del Mercat Municipal.

Mercat KMOsona. Mercat ambulant on s’ofereix producte de proximitat directament sense intermediaris.

Embarcador del Ter. Espai d’oci, lleure i promoció de l’ecologia situat al passeig del Ter.

Escola Bressol Municipal Els Picarols. Centre d’educació infantil gestionat de forma compartida per l’Ajuntament i Suara Cooperativa.

Horts Socials. Parcel·les de conreu d’horta per al consum familiar que promouen la cohesió social i el treball intergeneracional.

La Coope. Entitat d’impuls, recerca, formació i materialització d’idees de negoci viables en format d’economia social.

Temps x Temps. Intercanvi gratuït de serveis, coneixement o habilitats entre persones que viuen a Manlleu.

Espai Solidari. Botiga de productes de comerç just.

Tam Tam – Fundació Humanitària Dr. Trueta. Botiga de segona mà d’un projecte d’inserció laboral de persones amb malaltia mental.

Osonament. Entitat d’atenció de les necessitats de persones amb problemes de salut mental i drogodependències.

TAC Osona. Empresa d’inserció laboral que proporciona llocs de treball a persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca d’Osona.

Maresmon. Associació per al foment de la convivència, l’acollida i la cohesió social de dones en situació de risc, i posterior comercialització dels productes que elaboren.

Areté. Empresa que promou la inserció sociolaboral de persones amb problemes de salut mental.

Nonaina Nadons. Botiga de productes ecològics per a nadons i les seves famílies que fomenta la criança responsable.

Ateneu de Manlleu. Iniciativa que treballa en la dinamització de la cultura.