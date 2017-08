Les territorials de l'ANC d'Osona intensifiquen les activitats de cara a l'Onze de Setembre

Quan queden menys de dues setmanes per a la Diada, les territorials de l'ANC a Osona multipliquen les seves activitats el proper cap de setmana.

A continuació es detalla les que hi ha previstes per als propers dies. D'altra banda, també hi poden haver accions sorpresa, així com la presència del "Sí" gegant a diferents municipis i diferents parades de venda de tiquets d'autocar i samarretes de l'Onze de Setembre.

Divendres, xerrada-col·loqui sobre el referèndum a Calldetenes: Es farà als Baixos de l’Ajuntament a partir de dos quarts de 9 del vespre. Hi participaran Adriana Delgado, diputada de Junts pel Sí, i Montse Sánchez, presidenta de Súmate. L’acte està organitzat per l’ANC Calldetenes i té la col·laboració d’ERC, PDECat i Súmate.

Dissabte, l’ANC Vall del Ges fa una crida a omplir els balcons de Torelló amb el Sí: Els domassos es podran recollir el mateix dissabte a les parades de la plaça Nova, la plaça de la Sardana, la plaça Joanot Martorell, al mercat municipal i també al costat de l’Esclat.

Aquest dia, l’ANC Seva col·labora en la representació de l’obra ‘Els darrers dies de la República Catalana’: L’Assemblea hi projectarà dos vídeos abans i després de l’acte per explicar què es farà l’Onze de Setemre. Serà a les 9 del vespre al Teatre de Seva.

Diumenge, caminada pel Sí per diversos punts d’Osona: Sortirà a les 9 del matí de l’ermita de La Damunt de Folgueroles i passarà per Foquers, Composit i Les Punxes fins a Sant Feliu de Savassona, on es renovarà l’estelada. La tornada es farà per la Font de la Baronessa, Tavèrnoles, Foquers i altre cop a La Damunt. Es recomana portar calçat apropiat per muntanya, la samarreta del Sí i domassos. La caminada està organitzada per ANC Vic, ANC Calldetenes i ANC Tavèrnoles.

El mateix dia, 6è Aplec Independentista del Collsacabra: Es farà a partir de les 12h a l’Era de Can Torra de L’Esquirol, sota l’organització de Collsacabra per la Independència. Hi haurà actuacions, parlaments i diverses activitats i, tot seguit, hi haurà dinar. Cal portar-se la taula, les cadires i els estris per menjar. El preu per als adults és de 13 euros i per a la canalla, 8.