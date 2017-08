Referèndum

La Plataforma "Manresa pel Sí" inaugura seu al centre de la ciutat

El proper divendres, 25 d’agost, a les set de la tarda, s’inaugurarà la seu de la plataforma Manresa pel Sí, situada a l’antic quiosc Cirera, a la Muralla de Sant Domènec, núm. 1, de Manresa.

El local de la plataforma ciutadana, integrada a hores d’ara per l’ANC, el Cercle Català de Negocis, la CUP, Demòcrates, Esquerres per la Independència, ERC, Fundació Independència i Progrés, Òmnium Bages-Moianès, PDECAT, Solidaritat i Súmate, oferirà material informatiu de tot tipus, argumentaris a favor del Sí i l’agenda d’actes que es vagi programant, en espera de l’inici de la campanya oficial per al referèndum que es durà a terme el dia 1 d’octubre.