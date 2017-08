11-S

La Diada Nacional popular i participativa a Tarragona no es mourà de la Part Alta de la ciutat

Arran de les darreres notícies aparegudes en diversos mitjans de comunicació sobre la denegació de permís per part de l’Ajuntament de Tarragona a la Diada Nacional popular i participativa, la Coordinadora Onze de Setembre assegura que no té cap intenció de canviar d’ubicació. És més, els organitzadors d’aquesta Diada afirmen compten amb el suport del barri de la Part Alta. «El gruix dels actes es realitzen als carrers de la Part Alta com sempre, en horari diürn i confluint amb la diada castellera. La vinculació amb el barri és rellevant i ja avancem que no tenim cap intenció de canviar d'ubicació. Fins i tot la plataforma Farts del Soroll s'ha desvinculat de la decisió del consistori, ja que ells no rebutgen els actes festius i culturals com aquest, mentre que comerciants i entitats veïnals ja han mostrat el seu suport a la iniciativa», afirmen.La Diada Nacional popular i participativa que se celebra cada any entre la plaça de les Cols, el carrer Merceria i la plaça del Fòrum celebrarà aquest 2017 el seu vuitè aniversari, «sent moltes les organitzacions i associacions que participen del projecte». L'objectiu, diuen, «no és cap altre que commemorar un Onze de setembre viu i reivindicatiu, amb actes populars on hi participa gent de totes les edats, per tal de que els tarragonins ens sentim nostra aquesta festa i la gaudim al carrer, l'espai de tothom». En aquesta línia, enguany el focus està posat en la construcció d'un país sostenible i els parlaments tractaran temàtiques com l’habitatge, l’educació, l’energia i la sanitat.La negativa a donar de manera immediata el permís sol·licitat la Coordinadora l’entén com un tema polític ja que «no hi ha més arguments». «Ens preocupa la deriva que pren darrerament l'Ajuntament quant a permisos —com ara fer servir la moratòria com a excusa per eliminar activitats al carrer i instrumentalitzar l'administració— i sobretot el caire d'algunes de les últimes decisions polítiques —com per exemple l’aprovació de la moció anti-referendum», afirmen. En aquest sentit, esperen que la propera setmana es puguin reunir per tal de desencallar-ho «i així poder celebrar un 11 de setembre més participatiu que mai a la nostra ciutat».