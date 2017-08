model de ciutat

La CUP Tarragona emplaça Ballesteros a actuar amb diligència respecte el conflicte d'usos existent als diferents barris de la ciutat

El PSC va ser incapaç d'anticipar-se a un conflicte que la CUP vam anunciar pocs mesos després d'entrar a l'Ajuntament: la massificació de terrasses i la concentració d'activitats festives nocturnes a la Part Alta.

D'una banda, malgrat des de l'octubre del 2015 es va aprovar una moció presentada per la CUP amb la qual es va acordar debatre de forma participativa la regulació de les terrasses, l'equip de govern ha estat incapaç de dur a terme aquest debat entre els diferents agents amb l'objectiu de trobar un equilibri entre els diferents sectors implicats - veïnat i restauració -, ni tan sols després d'haver suspès l'atorgament de llicències.

D'altra banda, tot i que el saló de plens va acordar per unanimitat descentralitzar les activitats de les festes majors per tal que arribessin a tots els barris de la ciutat i així rebaixar la càrrega a la Part Alta, recentment la portaveu del PSOE tarragoní, Begoña Floria, deixava clar el no compliment dels acords del ple municipal.

Davant d'aquesta manca de diligència, la CUP de Tarragona, hi veiem tres lectures possibles. La primera, la manca de capacitat de l'actual govern municipal, liderat pel PSOE, per a fer front als conflictes existents als diferents barris de la ciutat. La segona, la instrumentalització i manipulació de les reivindicacions de la Plataforma Farts de Soroll, per part del tripartit tarragoní, com a excusa per a eliminar activitats d'entitats de la ciutat i alhora enfrontar els col·lectius entre ells. La tercera, el menyspreu del govern local vers els problemes quotidians de la població tarragonina a tots els barris de la ciutat. El pitjor, però, és que totes tres són complementàries.

Per tot plegat, la CUP emplacem el govern de Ballesteros a impulsar un debat real i participatiu al voltant del model de ciutat que volem, i especialment, a la necessitat que absolutament totes les tarragonines i tarragonins puguin gaudir de Tarragona i els seus barris, és a dir, puguin exercir el Dret a la ciutat