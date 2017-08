lluita institucional

La CUP Tarragona demana que l'Ajuntament faciliti places de pàrquing als serveis d'urgències del CAP de Sant Pere i Sant Pau

La CUP de Tarragona es vol afegir a la preocupació i la petició efectuada pel sindicat Usitac a la consellera de Polítiques d'Igualtat i Serveis a la Persona, Ana Santos, en el sentit que crear dues places d'aparcament al Centre d'Atenció Primària (CAP) de Sant Pere i Sant Pau per facilitar la feina de les urgències diürnes i dels professionals que s'hi dediquen. «No es tracta de la demanda de cap privilegi sinó de facilitar, des de l'administració pública local, la feina dels serveis d'urgències del barri», afirma el grup municipal anticapitalista.

Aquesta demanda va ser feta fa uns mesos per la delegada independent de Junta de Personal de Primària ICS Camp de Tarragona, Isabel Barco, conjuntament amb el sindicat Usitac, a la Direcció d’Atenció Primària, ja que actualment els vehicles resten estacionats lluny del centre sanitari. En el cas d’una intervenció immediata com a conseqüència d'una urgència vital, el temps d'intervenció «s'allarga innecessàriament fins a arribar a on hi ha els vehicles aparcats», assegura la CUP, que afegeix que «el temps d'intervenció és bàsic en un servei d'urgències i pot ser determinant en l'afectació de la salut del pacient». La mateixa Isabel Barco i Alfred Maza es van reunir el 5 de juliol per tractar el tema amb la consellera i Santos va mostrar bona predisposició a solucionar-ho.

Ara bé, després d'aquesta reunió, la Direcció d'Atenció Primària va rebre la notificació de la concessió i execució dels aparcaments amb l'afegit que l’ICS havia de fer efectiu un pagament de 393,84 euros per dur a terme la senyalització vertical i horitzontal d’aquestes places. «L'afany recaptatori va passar per davant del servei públic», assenyala la CUP.

«Tractant-se d'un servei públic de millora d'un servei de caire sanitari i vital, aquesta petició de diners resulta fora de lloc, més si tenim en compte que els beneficiaris darrers en seran els veïns i veïnes de Sant Pere i Sant Pau. Suposem que es tracta d'un error que, tot i que exposat en un text oficial signat pel Departament de Mobilitat, concretament pel Sr. de Goya, té una solució fàcil i encaminada al seu únic objectiu: millorar les condicions de mobilitat del servei d'urgències del CAP per als veïns i veïnes de Sant Pere i Sant Pau», assegura la CUP..

Ja fa uns mesos, en un tema semblant (les targetes per a places d'aparcament dels serveis d'urgències a la Part Alta de la ciutat), tot i que «amb unes resistències primeres que no s'entenen de cap manera si tenim en compte que les beneficiàries són les persones de Tarragona», es va aconseguir solucionar el tema. Des de la CUP, esperen que ara la solució sigui fàcil i posi l'administració al servei de la ciutadania facilitant la concessió de les places de pàrquing d'urgències de forma gratuïta.