Festa Major

La CUP Sitges sortejarà els seus espais al balcó de l'Ajuntament per la Sortida d'Ofici de Festa Major

La CUP de Sitge s ha anunciat que enguany també posaran a disposició de tots els sitgetans i sitgetanes a través d'un sorteig la possibilitat de veure la Sortida d'Ofici de Festa Major des del balcó de l'Ajuntament, una posició privilegiada que fins ara estava reservada a unes poques personalitats.

Per participar de la iniciativa s'ha d'accedir a les xarxes socials de la candidatura o omplir un formulari web i el sorteig tindrà lloc en el decurs del Vermut de Festa Major que organitza l'Ateneu Popular el dimarts 22 d'agost a partir de les 12:30 hores.

Segons el regidor Rubèn Palomo, "la Festa Major la fa molta gent i per això des de la CUP volem que es reconegui a tothom, ja siguin balladors o persones anònimes, que sense elles la festa no seria possible"; i continua dient que "els tres regidors de la CUP no creiem que haguem fet més que qualsevol altra sitgetà o sitgetana per tenir el privilegi d'estar al balcó de l'Ajuntament".

La CUP ja va sortejar els seus llocs al balcó a la Festa Major passada i hi van participar més de 70 persones.