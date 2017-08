habitatge

La CUP Reus fa d’intermediari en el conflicte dels pisos ocupats

Davant del conflicte entre vuit famílies sense llar que van decidir ocupar uns habitatges propietat del BBVA, amb la impossibilitat d’accedir a un habitatge social, i de la negativa de l’Ajuntament de resoldre aquesta problemàtica, tant amb aquestes famílies com el col·lectiu de veïns i veïnes del barri, la CUP ha iniciat tasques d’intermediari entre les famílies i l’entitat bancària, per tal de garantir el seu dret a l’habitatge i la convivència al barri.

La CUP va iniciar aquesta setmana un procés de mediació entre les famílies que han decidit ocupar un immoble al carrer Joan Coromines i el propietari d’aquest immoble, el BBVA, després que aquestes famílies obtinguessin el rebuig per part de l’Ajuntament per mirar de resoldre la seva situació.

Cal recordar que entre aquestes vuit famílies hi ha onze menors, que actualment, estan vivint sense tenir accés als subministraments més bàsics. Tanmateix, la regidora de Benestar Social va negar l’atenció a aquestes famílies al·legant que no havien seguit els protocols establerts, obviant així la situació d’emergència social que pateixen aquestes famílies. Així com també, la Guàrdia Urbana no va permetre l’accés d’aquestes famílies a l’interior de l’Ajuntament, quan aquestes reclamaven una reunió amb l’alcalde Carles Pellicer per afrontar aquesta situació.

La resposta de l’Ajuntament a aquesta problemàtica no sols ha estat negar la mediació a aquestes famílies, sinó que a més ha ordenat la presència de la Guàrdia Urbana durant les 24 hores del dia davant d’aquest immoble i segons el regidor Edgar Fernández, “l’empresa municipal d’aigües ha tallat el subministrament a aquests pisos tot i la presència de menors ja que cap reglament municipal -ni interès polític per part del govern- contempla garantir uns mínims bàsics, de salut pública i dignitat social, a les persones i col·lectius en situació d’exclusió social”.

Des de llavors, davant la negativa de l’Ajuntament d’afrontar aquesta situació, així com dels problemes de convivència que ha plantejat una entitat veïnal, la CUP va decidir intercedir entre aquestes famílies i el BBVA, per tal de resoldre aquesta situació.

En una reunió mantinguda ahir per la CUP amb una persona representant del BBVA es van exposar diferents formes de poder resoldre aquest conflicte, per tal de garantir els drets bàsics a aquestes famílies sense llar i, alhora, per garantir la seguretat i la conservació d’aquests pisos.

A més, cal recordar, que l’Ajuntament de Reus va aturar les sancions coercitives contra les entitats bancàries que tenen en propietat edificis buits, a canvi de negociar amb aquestes la cessió de pisos que permetessin donar sortida a la situació d’emergència social en qüestió d’habitatge, com és clarament la situació d’aquestes famílies. Així com també, cal tenir en compte, que el BBVA és l’entitat bancària que disposa de més pisos buits a la ciutat, i que va ser la primera empresa, que va contactar amb l’Ajuntament per pactar la cessió d’aquests pisos.

És més, segons el regidor Edgar Fernández, “l’Ajuntament ens va informar que tenia 260 pisos en cartera per oferir a famílies amb risc d’exclusió social, motiu pel qual no entenem com davant d’aquesta problemàtica —que no només afecta les famílies, sinó també el barri i el propi banc—, un cop més el govern no sols no resol un problema, sinó que permet l’alarma social i no es responsabilitza d’aquesta situació”.