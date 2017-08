Nuclears

La CUP planteja el debat nuclear en clau de procés constituent

La CUP-CC va registrar una proposta de resolució al Parlament el passat mes de febrer, que ha de ser debatuda en breu, per tal que la ciutadania de Catalunya pugui decidir si cal mantenir el model de producció energètica nuclear o cal apostar per una transició cap a fonts renovables i més sostenibles.

Avui al migdia, davant la Central Nuclear Vandellòs I –que va deixar de funcionar després de l’incendi de l’any 1989 i el desmantellament de la qual s’està pagant amb diners públics- el diputat de la CUP-CC al Parlament de Catalunya, el vandellosenc Sergi Saladié, ha presentat pública la proposta de resolució que s’ha de debatre en breu a la cambra legislativa catalana.

Aquesta proposta de resolució ve motivada per dos motius centrals. El primer, és que tant la Central Nuclear Vandellòs II com les dues d’Ascó estan a punt de finalitzar la seva vida útil com a centres de producció energètica. En aquest sentit, Saladié ha valorat positivament la decisió del govern espanyol aquesta setmana d’ordenar el tancament de la Central Nuclear de Garoña (Castella).

Segons el parer del diputat, “les empreses que gestionen Vandellòs i Ascó tindran interès en que l’Estat espanyol allargui aquesta vida útil, ja que sense cap tipus de nova inversió –o fent-ne una de molt mínima- aquestes empreses podrien continuar obtenint beneficis d’una inversió que ja ha estat més que amortitzada”.

Precisament, a causa de la competència estatal per decidir el futur de les centrals nuclears, és que parteix el segon motiu central per plantejar aquesta proposta de resolució al Parlament. I, és que la CUP-CC, sent conscient del procés constituent català que s’ha d’implementar a partir del referèndum del proper 1 d’Octubre, planteja que sigui directament la ciutadania, que pugui decidir “si més enllà del tancament de les actuals centrals nuclears de Vandellòs i Ascó, la nova República catalana ha de permetre que es continuï produint energia a partir d’elements radioactius, o si bé, aquesta energia ha de ser més respectuosa amb el medi ambient i la salut”.

Per aquest motiu, l’acord únic que planteja la CUP-CC a la resta de grups parlamentaris, és la convocatòria d’una consulta a tot el territori català, perquè la ciutadania pugui decidir el futur del model energètic català. L’objectiu de democratitzar aquesta decisió entre la ciutadania, és poder plantejar un debat social en que es tinguin en compte els diferents models de producció energètica i la gent pugui decidir lliurament, però amb tota la informació necessària per poder valorar aquesta decisió.

Òbviament, l’opinió de la CUP-CC sobre les centrals nuclears és totalment contrària a aquestes. Saladié, considera que el model nuclear ha quedat antiquat, i que fins i tot, des d’un punt de vista econòmic és ineficient i ineficaç. A més, ha afegit que “és socialment injust, ja que tots i totes les usuàries d’electricitat subvencionem a les empreses elèctriques obligades per l’Estat espanyol, quan aquestes empreses després presenten suculents beneficis a final d’any, i a més, les comarques que acullen aquestes centrals tampoc se’n veuen beneficiades econòmicament, sinó que estan per sota de la mitja de riquesa del conjunt de Catalunya”.

Precisament, per aquest motiu, des de la CUP-CC aposten per poder obrir aquest debat a la societat, ja que “quan van venir a instal·lar aquestes centrals, deien a la gent del territori que eren fàbriques de xocolata”.