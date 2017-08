La CUP es solidaritza amb la vaga del sector del servei d’ambulàncies de les comarques gironines

CUP-Crida per Girona

La CUP de la territorial de les comarques gironines ha anunciat el seu suport a la vaga convocada pel sector del Transport Sanitari de Girona. La formació, que sempre ha criticat el canvi de model d’ambulàncies, també ha fet pública la seva intenció d’afegir-se a les mobilitzacions convocades pels treballadors i treballadores mentre durin les jornades de vaga.



Segons la CUP, el nou sistema de transport sanitari ha implicat una reordenació del personal, que acompanyat d’una mala planificació durant el procés de contractació, està comportant un empitjorament de l’assistència sanitària a la nostra demarcació. Aquesta situació afecta directament als usuaris dels serveis mèdics, però també a les condicions dels treballadors i treballadores, els quals han vist retallats els seus drets.



Des de la CUP es considera que durant la contractació del Transport Sanitari «s’ha prioritzat la oferta més econòmica per sobre d’altres criteris». En aquest sentit, la mobilització del sector de les ambulàncies i d’altres sectors –com hem pogut veure aquest estiu-, demostren que «les externalizacions de serveis generen una sèrie de problemes que es solucionarien si s’apostés per la gestió directa per part de l’administració pública».