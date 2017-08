La CUP Ebre demana l’absolució de l'Andreu

El 29 de març de 2012 va ser convocada una vaga general en resposta a la reforma laboral impulsada pel PP i el suport de CiU. Milers de persones van sortir als carrers dels Països Catalans per defensar els drets socials dels treballadors i treballadores de tot el país, enmig d’un crisi creada per un sistema econòmic, el capitalista, que defensa els més rics i poderosos.

Més de 100 persones van ser detingudes arreu del país, la majoria d’elles vinculades al sindicalisme combatiu, als moviments socials i a les diferents organitzacions de l’Esquerra Independentista. A les Terres de l’Ebre, la ràtzia de detencions impulsada pel conseller d’Interior, Felip Puig, va comportar també la detenció de tres militants de la CUP. Les tres companyes van ser portades a judici i posteriorment declarades absoltes així com la immensa majoria de les persones que han estat jutjades fins ara per la vaga del 29 de març de 2012.

El company i activista Andreu, va ser empresonat durant 24 dies, una mesura absolutament desproporcionada i amb clara voluntat política com a missatge a qualsevol dissidència amb el poder establert. Un poder que continua reprimint les persones que lluiten pels dret col·lectius i que no actua de la mateixa manera contra els criminals que ens han portat a la crisi com són els banquers, els financers i bona part de la classe política de l’Estat espanyol.

El proper 5 d’octubre jutgen a Andreu per participar d’un piquet al barri de Sants. La Fiscalia li demana 4 anys de presó, 9.000 € de pena multa i 1.200 € de responsabilitat civil.

Davant d’esta situació la CUP Ebre donem tot el suport a Andreu i diem:

- Andreu compta amb tot el nostre suport i ens implicarem en totes les activitats i accions per donar a conèixer este cas a la població.

- Denunciem que 5 anys després encara es vulga empresonar a les persones que lluitem pels drets socials i col·lectius i que només respon a la persecució i repressió política.

- Demanem l’absolució d’Andreu.

A Terres de l’Ebre, 31 de juliol de 2017