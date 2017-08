Sanitat pública

La CUP d’Olot demana en el pròxim ple que tots els CAP de la Garrotxa puguin enviar pacients per fer la prova de la TAC a l’Hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa

La CUP d’Olot presenta en el proper ple del dia 31 d’agost una moció perquè tots els centres d’atenció primària de la Garrotxa i no només els que depenen de l’ICS puguin enviar els seus pacients a fer la prova de la Tomografia Axial Computaritzada (TAC) a l’Hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa.

Aquesta moció es presenta després d’haver-se detectat que a aquest servei no hi tenen accés els pacients derivats des dels CAPs que depenen de l’ICS, concretament els ubicats a Olot, les Preses, Santa Pau, Besalú, Maià de Montcal, Argelaguer, Tortellà, Sant Jaume de Llierca i Montagut-Oix que han d’anar a l’Hospital de Santa Caterina de Salt. Aquest fet provoca un desplaçament fins a Salt i més temps abans no poden fer-se la prova perquè passen a formar part d’una altra llista d’espera més llarga.

La CUP demanarà que des de l’Ajuntament, en col·laboració amb l’Hospital, es facin les gestions necessàries en virtut de les seves competències de salut perquè aquest servei s’ofereixi a tots els centres de primària de la Garrotxa.