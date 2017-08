La CUP-Crida per Girona lamenta que Madrenas no abordi la problemàtica de la pressió immobiliària en les accions previstes per gestionar el turisme.

La CUP-Crida per Girona considera insuficient el paquet d’accions per fomentar la convivència entre els turistes presentat per l’alcaldessa de Girona. Les accions proposades formarien part d’un pla per frenar algunes de les molèsties que generen els turistes a la ciutat i aborden temes com el soroll, l’ocupació de l’espai públic o la neteja. La portaveu cupaire, Laia Pèlach, ha celebrat que després de negar en repetides ocasions les molèsties generades pel turisme, Madrenas finalment hagi admès que l’augment del turisme a la ciutat té també conseqüències negatives que cal gestionar. Al mateix temps, però, lamenta les accions es quedin amb la superfície d’aquestes conseqüències i no es vulguin abordar temes com la pressió immobiliària que generen els habitatges d’ús turístic, que és una de les principals preocupacions del veïnat o la precarietat laboral: “ens preocupa que sigui simplement una operació de maquillatge per frenar la pressió mediàtica davant la inacció del govern i que no es replantegin el model del turisme com a aposta única per a l’economia de la ciutat”. Els cupaires també han volgut alertar que mesures com la de reforçar la neteja al centre de la ciutat poden ser discriminatòries per la resta de barris amb dèficits importants en aquesta matèria i que podrien empitjorar si es prioritza el centre.

Finalment, la formació ha lamentat que una vegada més es presentin aquestes mesures públicament sense cap debat previ ni amb l’oposició ni amb la ciutadania i recorda que tot just fa uns mesos es va crear una plataforma veïnal precisament per abordar les conseqüències negatives del turisme que ja estan patint. En aquest sentit la portaveu ha manifestat que des de la CUP-Crida per Girona es sumen a les demandes de la plataforma d’establir una moratòria de llicències d’habitatges d’ús turístic fins que no estigui aprovat el Pla Estratègic de Turisme i d’incloure en aquest un cens d’aquest tipus d’habitatge que contempli també els que operen sense llicència. Així mateix ha demanat a Madrenas que es reuneixi amb la plataforma i amb els grups de l’oposició abans d’aprovar aquest paquet de mesures i que obri un debat públic sobre el model de ciutat paral·lel a l’elaboració del Pla Estratègic de Turisme.