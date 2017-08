GIRONA

La CUP-Crida per Girona denuncia que després d’un any els socorristes de la piscina municipal continuen sense poder atendre en català

Per segon any consecutiu a la piscina municipal de la Devesa s’ha contractat un equip de socorristes que no entenen el català, fet que obliga als usuaris a parlar en espanyol si volen fer alguna consulta

Després de la polèmica de l’estiu passat, la CUP-Crida per Girona ha tornat a rebre queixes de diversos usuaris de la piscina de la Devesa que no han pogut ser atesos en català per part dels socorristes. L’estiu passat la formació ja va denunciar aquest fet i el govern es va comprometre a buscar-hi solució. Un any després, el juny passat es va tornar a prorrogar el contracte sense incloure cap modificació que exigeixi el domini del català per part dels socorristes. La portaveu Laia Pèlach ha volgut recordar que el cas suposa un incompliment del Reglament per a l’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de Girona que deixa clar que també és de compliment per “les empreses que gestionin indirectament serveis locals, bé sigui per concessió administrativa o per qualsevol altra fórmula”.

La formació cupaire, que ja ha demanat explicacions al govern, anuncia que ha denunciat els fets a la Plataforma per la Llengua. Al mateix temps, des de la CUP-Crida per Girona neguen que la situació tingui relació amb la manca de persones formades per exercir de socorristes i amb domini del català sinó amb les dinàmiques pròpies de l’empresa subcontractada i amb les condicions laborals precàries que s’ofereixen a aquest professionals. Per això, demana que es replantegi l’actual model de gestió dels socorristes de les piscines municipals i s’optin per fórmules com la municipalització que garanteixin unes millors condicions laborals i evitin problemàtiques com la de la llengua.